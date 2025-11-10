La descomunal asistencia de Giorgian De Arrascaeta para el triunfo de Flamengo ante Santos de Neymar de la que habla todo Brasil, su homenaje y el nombre de su futuro hijo

Giorgian De Arrascaeta volvió a ser un hombre fundamental para que Flamengo le ganara 3-2 este domingo a Santos de Neymar en el Estadio Maracaná por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, y se treparon a la punta que comparten con Palmeiras, con el que jugarán la final de la Copa Libertadores. A su vez, el club rubronegro le realizó un homenaje previo al encuentro.

El uruguayo había firmado previo a este fin de semana que pasó, su nuevo contrato con el club que lo liga hasta 2028 y eso fue motivo de alegría para toda la torcida que lo tiene como el máximo ídolo de la actualidad.

Debido a ese nuevo convenio, previo al partido ante Santos, los dirigentes de Flamengo le realizaron un homenaje.

En el homenaje que Flamengo le realizó a Giorgian De Arrascaeta estuvieron presentes su esposa, y su representante y amigo, Daniel Fonseca.

El media punta uruguayo posó con ella con una camisetita de bebé con el número 10 que él utiliza y el nombre "Milano" que será el del primer hijo que esperan para dentro de poco.

flamengo Giorgian De Arrascaeta con su esposa, el director de Flamengo, José Boto, y su representante, Daniel Fonseca, en el homenaje que le hizo el club carioca

Ya en el partido, cuando iban 50 minutos y ganaban 1-0, De Arrascaeta, en su propio campo de juego y de espaldas a la jugada, metió una asistencia descomunal para dejar solo al colombiano Jorge Carrascal, quien aprovechó y convirtió el 2-0 transitorio.

Todo el estadio se puso de pie para aplaudir al uruguayo y el video de su asistencia se hizo viral en Brasil.