La descomunal asistencia de Giorgian De Arrascaeta para el triunfo de Flamengo ante Santos de Neymar de la que habla todo Brasil, su homenaje y el nombre de su futuro hijo
El media punta uruguayo sigue escribiendo la historia con su club dentro de la cancha
10 de noviembre 2025 - 15:48hs
Giorgian De Arrascaeta volvió a ser un hombre fundamental para que Flamengo le ganara 3-2 este domingo a Santos de Neymar en el Estadio Maracaná por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, y se treparon a la punta que comparten con Palmeiras, con el que jugarán la final de la Copa Libertadores. A su vez, el club rubronegro le realizó un homenaje previo al encuentro.
El media punta uruguayo posó con ella con una camisetita de bebé con el número 10 que él utiliza y el nombre "Milano" que será el del primer hijo que esperan para dentro de poco.
Ya en el partido, cuando iban 50 minutos y ganaban 1-0, De Arrascaeta, en su propio campo de juego y de espaldas a la jugada, metió una asistencia descomunal para dejar solo al colombiano Jorge Carrascal, quien aprovechó y convirtió el 2-0 transitorio.
Todo el estadio se puso de pie para aplaudir al uruguayo y el video de su asistencia se hizo viral en Brasil.