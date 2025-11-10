Dólar
CASO DANZA

Expresidente frenteamplista de la Jutep dijo que el organismo "está absolutamente desprestigiado" y que Danza debió renunciar a ASSE

Ricardo Gil Iribarne consideró que el organismo "debe estar al margen de las camisetas político partidarias"

10 de noviembre 2025 - 15:49hs
El expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne

El expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne

Foto: Gaston Britos / FocoUy

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne opinó que Álvaro Danza debió renunciar a ASSE en el marco de la polémica en torno a su trabajo en mutualistas privadas mientras se desempeña como cabeza del prestador público de salud.

La semana pasada, el directorio de la Jutep -de mayoría frenteamplista- concluyó que no hay incompatibilidad en las tareas de Danza en el sector público y privado. Danza, de todas formas, renunció al trabajo en las tres mutualistas privadas.

"Existen cosas que son delito, cosas que están prohibidas y cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacer. Creo que en este caso hubo cosas que no están prohibidas, que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho", dijo en entrevista con La Diaria radio.

En este sentido, consideró que "aunque no esté prohibido", hay que "evitarlo y dar un paso al costado para que la ciudadanía se quede tranquila". Danza, a su entender, "debió dejar" ASSE en primer instancia, pero luego "se armó el puterío político partidario" y "dar un paso atrás" era "sentirse derrotado".

Gil Iribarne, que presidió la Jutep durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lamentó que el organismo "está absolutamente desprestigiado" y cuestionó la "cuotificación" del organismo, donde dos de los tres integrantes del directorio son del partido de gobierno y uno de la oposición.

El exjerarca consideró que el organismo "debe estar al margen de las camisetas político partidarias".

"En esta semana hubo periodistas que se preguntaron si se justificaba que exista la Jutep. Hace cinco años te defendía la Jutep a muerte, hoy digo: para hacer estas cosas capaz que no se justifica. Prefiero que no exista a que genere desconfianza a que es una herramienta usada por los políticos y el gobierno", señaló.

En este camino, también criticó que quienes hoy cuestionan a la Jutep, "no mencionan" que en el gobierno de Luis Lacalle Pou "ganaron dos a uno muchas votaciones y que no hubo un solo informe referido a todas las cosas que pasaron", y enumeró: "La vicepresidenta (Beatriz Argimón) llevando en comisión a su hermana, el intendente de Lavalleja (Mario García) aumentando el sueldo y el cargo a su hermano, el caso Marset, el caso Astesiano y lo que pasó en el puerto".

