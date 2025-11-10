Dólar
El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

El delantero tricolor se metió en medio de las idas y vueltas que hay aún por la jugada final del domingo en el Franzini

10 de noviembre 2025 - 17:19hs
Maximiliano Gómez y Kevin Dawson

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional le empató con lo justo 1-1 a Defensor Sporting este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Parque Franzini y de esa manera, consiguió el gran objetivo que tenía para terminar el campeonato, que era ganar la Tabla Anual para forzar las finales de la Liga AUF Uruguay. En el final, se dio una jugada muy polémica en la que Maximiliano Gómez se tiró con las dos piernas contra Lucas Agazzi y no fue expulsado por Leodán González.

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

El posteo de Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez zafó de la expulsión y de perderse, al menos, la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya ante el ganador de la semifinal que dirimirán el próximo domingo Liverpool vs Peñarol en el Estadio Centenario.

"Se viene lo lindo, Vamos Nosotros @Nacional", escribió en la tarde de este lunes el delantero tricolor luego de lo que había sido la polémica jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gomez_maxi9/status/1987931716686663970?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nacional Defensor Sporting Maximiliano Gómez Torneo Clausura Tabla Anual

Leodán González, árbitro del partido entre Defensor Sporting y Nacional
POLÉMICA

Leodán González reconoció un error en su decisión en la polémica jugada de Maxi Gómez en Defensor vs Nacional, y explicó por qué no lo expulsó: "Golpea con la espalda"

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Sin premiación al campeón: la variante que tendrán las finales de la Liga AUF Uruguaya si el título se define con un clásico Nacional vs Peñarol

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

