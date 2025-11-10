Nacional le empató con lo justo 1-1 a Defensor Sporting este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Parque Franzini y de esa manera, consiguió el gran objetivo que tenía para terminar el campeonato, que era ganar la Tabla Anual para forzar las finales de la Liga AUF Uruguay. En el final, se dio una jugada muy polémica en la que Maximiliano Gómez se tiró con las dos piernas contra Lucas Agazzi y no fue expulsado por Leodán González.
El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura
El delantero tricolor se metió en medio de las idas y vueltas que hay aún por la jugada final del domingo en el Franzini