El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

Nacional le empató con lo justo 1-1 a Defensor Sporting este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura en el Parque Franzini y de esa manera, consiguió el gran objetivo que tenía para terminar el campeonato, que era ganar la Tabla Anual para forzar las finales de la Liga AUF Uruguay. En el final, se dio una jugada muy polémica en la que Maximiliano Gómez se tiró con las dos piernas contra Lucas Agazzi y no fue expulsado por Leodán González.

Los dirigidos por Jadson Viera jugaron mal en la primera parte y más con ganas que con fútbol, consiguieron la igualdad a través de Nicolás "Diente" López.

Como informó Referí este domingo, el árbitro debió haber expulsado a Maximiliano Gómez por esa acción.

No obstante, este lunes, se conoció por qué Leodán González no expulsó al delantero de Nacional.

El posteo de Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez zafó de la expulsión y de perderse, al menos, la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya ante el ganador de la semifinal que dirimirán el próximo domingo Liverpool vs Peñarol en el Estadio Centenario.

"Se viene lo lindo, Vamos Nosotros @Nacional", escribió en la tarde de este lunes el delantero tricolor luego de lo que había sido la polémica jugada.