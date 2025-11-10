Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

Liverpool y Peñarol se enfrentarán a partido único por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya para ver cuál de los dos jugará las finales de la misma ante Nacional, que espera rival por haber ganado la Tabla Anual. Los negriazules ganaron el sorteo este lunes de tarde en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y serán locales.

Como informó este domingo Referí, dicho encuentro se disputará el próximo domingo 16 en el Estadio Centenario.

Kevin Amaro, de Liverpool, se lesionó el aductor derecho en los minutos finales del encuentro contra Cerro Largo jugado en Melo el pasado viernes de noche y de esa manera, por esa lesión, fue desafectado de los dos partidos que iba a estar a la orden de la selección uruguaya por la fecha FIFA de noviembre, ante México y Estados Unidos.

Por su parte, Diego Aguirre para Peñarol, recupera a tres titulares: Maximiliano Olivera, Eric Remedi e Ignacio Sosa, estos últimos dos, ausentes el domingo pasado contra Montevideo City Torque por estar suspendidos.

Liverpool ganó el sorteo

El hecho de que Liverpool haya ganado el sorteo implica, entre otras cosas, que jugará con su indumentaria oficial negriazul y no de blanco, como cuando visita a Peñarol.

De esta manera, el que deberá cambiar su camiseta por la amarilla con la que jugó en Belvedere, será el equipo de Diego Aguirre.

A su vez, también se fijó el horario del partido que será a la hora 18.

Según informó una fuente a Referí, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, solicitó que sus hinchas concurran a la Tribuna América contra la Ámsterdam, por lo que en ese caso, deberá haber un pulmón entre ambas tribunas, ya que en la popular estarán los parciales aurinegros. Eso llevará a que haya menos público en parte de la América y de la Ámsterdam.

En caso de que el partido termine igualado, se deberá jugar un alargue de 30 minutos y si persiste la igualdad, el ganador se definirá por tiros desde el punto penal.