Liverpool ganó el sorteo y será local ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, por lo que el aurinegro cambiará su camiseta; ya está el horario para el domingo

El presidente negriazul, José Luis Palma, pidió que sus parciales concurran a la Tribuna América contra la Ámsterdam, por lo que habrá un pulmón

10 de noviembre 2025 - 19:19hs
Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Matías Arezo de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Liverpool y Peñarol se enfrentarán a partido único por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya para ver cuál de los dos jugará las finales de la misma ante Nacional, que espera rival por haber ganado la Tabla Anual. Los negriazules ganaron el sorteo este lunes de tarde en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y serán locales.

Maximiliano Gómez y Kevin Dawson
NACIONAL

El mensaje de Maximiliano Gómez luego de su polémica entrada contra Lucas Agazzi en Defensor Sporting vs Nacional por el Torneo Clausura

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

Liverpool ganó el sorteo

El hecho de que Liverpool haya ganado el sorteo implica, entre otras cosas, que jugará con su indumentaria oficial negriazul y no de blanco, como cuando visita a Peñarol.

De esta manera, el que deberá cambiar su camiseta por la amarilla con la que jugó en Belvedere, será el equipo de Diego Aguirre.

A su vez, también se fijó el horario del partido que será a la hora 18.

Según informó una fuente a Referí, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, solicitó que sus hinchas concurran a la Tribuna América contra la Ámsterdam, por lo que en ese caso, deberá haber un pulmón entre ambas tribunas, ya que en la popular estarán los parciales aurinegros. Eso llevará a que haya menos público en parte de la América y de la Ámsterdam.

En caso de que el partido termine igualado, se deberá jugar un alargue de 30 minutos y si persiste la igualdad, el ganador se definirá por tiros desde el punto penal.

