Mientras Liverpool aguarda una difícil recuperación de Kevin Amaro, Peñarol tendrá el regreso de tres titulares para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
Se viene una definición espectacular del segundo finalista del certamen el próximo domingo
10 de noviembre 2025 - 12:48hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol
Foto: Leonardo Carreño
La semifinal de la Liga AUF Uruguaya ya se palpita y se disputará el próximo fin de semana a partido único entre el campeón del Torneo Apertura, Liverpool, y el del Clausura, Peñarol, que quedó al borde de alcanzar a su eterno rival, Nacional, en la punta de la Tabla Anual, pero no le alcanzó.
Por otro lado, volverán a la titularidad en el mediocampo Eric Remedi e Ignacio Sosa, ambos suspendidos en el partido ante los celestes, por haber recibido su quinta amarilla contra Defensor Sporting en la fecha anterior.
A su vez, Héctor "Tito" Villalba es muy probable que pueda volver al plantel luego de su fortísimo esguince de tobillo sufrido contra Miramar Misiones en Durazno, y si bien no es titular, podrá estar a la orden de Diego Aguirre.