Mientras Liverpool aguarda una difícil recuperación de Kevin Amaro, Peñarol tendrá el regreso de tres titulares para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Se viene una definición espectacular del segundo finalista del certamen el próximo domingo

10 de noviembre 2025 - 12:48hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

La semifinal de la Liga AUF Uruguaya ya se palpita y se disputará el próximo fin de semana a partido único entre el campeón del Torneo Apertura, Liverpool, y el del Clausura, Peñarol, que quedó al borde de alcanzar a su eterno rival, Nacional, en la punta de la Tabla Anual, pero no le alcanzó.

En estas horas se le realizarán exámenes para ver si puede llegar o no para el trascendente encuentro contra Peñarol del domingo por las semifinales de la Liga AUF Uruguaya.

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Sede de la AUF en la calle Guayabos
AUF

Polémica en la Mesa Ejecutiva de la AUF: Peñarol quiere que su representante participe de fijación de finales, pero Nacional afirma que renunció hace dos años

Peñarol recupera a tres titulares

Si se habla de Peñarol, Diego Aguirre podrá recuperar a tres titulares para el partido contra Liverpool.

Como él mismo lo admitió este domingo tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque por la última fecha del Torneo Clausura en el Estadio Centenario, el capitán Maximiliano Olivera, ausente en los últimos dos encuentros para recuperarlo de una lesión, "va a estar 100% en ese partido. No se lo pierde por nada".

20251019 Maximiliano Olivera Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Olivera

Por otro lado, volverán a la titularidad en el mediocampo Eric Remedi e Ignacio Sosa, ambos suspendidos en el partido ante los celestes, por haber recibido su quinta amarilla contra Defensor Sporting en la fecha anterior.

A su vez, Héctor "Tito" Villalba es muy probable que pueda volver al plantel luego de su fortísimo esguince de tobillo sufrido contra Miramar Misiones en Durazno, y si bien no es titular, podrá estar a la orden de Diego Aguirre.

Liga AUF Uruguaya Kevin Amaro Liverpool Peñarol Torneo Apertura Torneo Clausura Diego Aguirre

