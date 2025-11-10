La selección uruguaya confirmó a 27 convocados para sus amistosos contra México y Estados Unidos

De todas formas, el entrenador Marcelo Bielsa contará con el retorno de varios jugadores, con respecto a la convocatoria para los amistosos de octubre contra República Dominicana y Uzbekistan.
José María Giménez volverá a la selección luego de varios meses, tras no formar parte de los últimos amistosos y de las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta retornan en el medio, y Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo retornan en el ataque.
De la anterior convocatoria, y sin contar las lesiones de Amaro, Saracchi e Israel, quedaron fuera de esta lista Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Nicolás Fonseca.
Los convocados de Uruguay
Goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín
Defensas: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.
Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.
Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.