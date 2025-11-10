Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN

La selección uruguaya confirmó a 27 convocados para sus amistosos contra México y Estados Unidos

La lista de Marcelo Bielsa tiene varias bajas, como Sergio Rochet, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez.

10 de noviembre 2025 - 13:07hs
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

La selección uruguaya confirmó a 27 convocados para sus amistosos contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 15 y el 18 de noviembre.

La sorpresa de la convocatoria es Santiago Homenchenko, el campeón del mundo sub-20 en 2023, quien también integró el Preolímpico sub-23 de 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1987917204935811396?s=20&partner=&hide_thread=false

La lista tiene varias bajas, como los arqueros Sergio Rochet y Franco Israel, el lateral Marcelo Saracchi, los volantes Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, y los delanteros Cristian Olivera, Kevin Amaro y Darwin Núñez, todos por lesión.

Debido a la lesión de Rochet e Israel, Bielsa decidió llevar a dos goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín.

Federico Valverde defendiendo al Real Madrid
SELECCIÓN

El Real Madrid confirma la lesión de Federico Valverde, que se pierde la fecha FIFA con Uruguay: el uruguayo rompió un récord en su último partido

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Darwin Núñez otra vez no estará en los partidos de la selección uruguaya de la fecha FIFA, mientras que Nicolás De la Cruz hizo un pedido especial

De todas formas, el entrenador Marcelo Bielsa contará con el retorno de varios jugadores, con respecto a la convocatoria para los amistosos de octubre contra República Dominicana y Uzbekistan.

José María Giménez volverá a la selección luego de varios meses, tras no formar parte de los últimos amistosos y de las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta retornan en el medio, y Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo retornan en el ataque.

De la anterior convocatoria, y sin contar las lesiones de Amaro, Saracchi e Israel, quedaron fuera de esta lista Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Nicolás Fonseca.

Los convocados de Uruguay

Goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín

Defensas: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

G5Z6sZTXMAASscI
Temas:

selección uruguaya amistosos México Estados Unidos Federico Valverde Nicolás De la Cruz Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás López 
TORNEO CLAUSURA

Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

Copa Libertadores y Copa Sudamericana
FÚTBOL

Estos son los clubes uruguayos que clasificaron a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, tras el final del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos