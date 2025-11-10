La selección uruguaya confirmó a 27 convocados para sus amistosos contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 15 y el 18 de noviembre.

La sorpresa de la convocatoria es Santiago Homenchenko , el campeón del mundo sub-20 en 2023, quien también integró el Preolímpico sub-23 de 2024.

La lista tiene varias bajas, como los arqueros Sergio Rochet y Franco Israel, el lateral Marcelo Saracchi , los volantes Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, y los delanteros Cristian Olivera , Kevin Amaro y Darwin Núñez , todos por lesión.

Santiago Homenchenko, la sorpresa de Bielsa, ya está en Torreón pic.twitter.com/FaVBUNtA3S

Debido a la lesión de Rochet e Israel, Bielsa decidió llevar a dos goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín.

De todas formas, el entrenador Marcelo Bielsa contará con el retorno de varios jugadores, con respecto a la convocatoria para los amistosos de octubre contra República Dominicana y Uzbekistan.

José María Giménez volverá a la selección luego de varios meses, tras no formar parte de los últimos amistosos y de las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta retornan en el medio, y Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo retornan en el ataque.

De la anterior convocatoria, y sin contar las lesiones de Amaro, Saracchi e Israel, quedaron fuera de esta lista Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Nicolás Fonseca.

Los convocados de Uruguay

Goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín

Defensas: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.