Edinson Cavani no se olvida: su emotivo mensaje luego de haber ganado el clásico con Boca Juniors ante River Plate

Edinson Cavani celebra el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por el Torneo Clausura argentino

El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió este domingo a una convocatoria de Boca Juniors luego de más de un mes y estuvo en el banco de suplentes en el clásico que su equipo le ganó a River Plate por 2-0 en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura disputado en La Bombonera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los xeneizes fueron netamente superiores a su rival y se llevaron la victoria mediante anotaciones del Changuito Zeballos y del uruguayo Miguel Merentiel, quien le volvió a convertir a los millonarios, ni bien comenzó el segundo tiempo.

Si bien Cavani no jugó, al término del encuentro vibró con todo el plantel.

En los festejos estuvo en la mitad de la cancha junto a sus compañeros, y también se mostró muy feliz en el vestuario.

NACIONAL El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

FÚTBOL La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Una celebración especial

Edinson Cavani celebró por la noche en su casa degustando un vino que lleva su nombre.

Ya con mayor tranquilidad, este lunes por la mañana, posteó una foto especial.

Cavani mostró una fotografía suya cantando muy feliz al término del clásico por la victoria de Boca sobre River en el clásico argentino.

De fondo, aparece en la tribuna una bandera en la que se puede ver un dibujo de su extécnico en el club, Miguel Ángel Russo, fallecido recientemente.

"Lo más lindo de la foto es la bandera de la persona que nos fue marcando el camino...", comenzó escribiendo Cavani.

Y agregó: "Seguramente estarás contento también".

Aquí se puede ver el posteo: