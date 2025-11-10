Edinson Cavani no se olvida: su emotivo mensaje luego de haber ganado el clásico con Boca Juniors ante River Plate
El delantero uruguayo vivió un domingo muy especial en lo que fue su regreso a una convocatoria del plantel xeneize luego de más de un mes
10 de noviembre 2025 - 14:11hs
Edinson Cavani celebra el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por el Torneo Clausura argentino
El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió este domingo a una convocatoria de Boca Juniors luego de más de un mes y estuvo en el banco de suplentes en el clásico que su equipo le ganó a River Plate por 2-0 en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura disputado en La Bombonera.