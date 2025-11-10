Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Edinson Cavani no se olvida: su emotivo mensaje luego de haber ganado el clásico con Boca Juniors ante River Plate

El delantero uruguayo vivió un domingo muy especial en lo que fue su regreso a una convocatoria del plantel xeneize luego de más de un mes

10 de noviembre 2025 - 14:11hs
Edinson Cavani celebra el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por el Torneo Clausura argentino

Edinson Cavani celebra el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por el Torneo Clausura argentino

El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió este domingo a una convocatoria de Boca Juniors luego de más de un mes y estuvo en el banco de suplentes en el clásico que su equipo le ganó a River Plate por 2-0 en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura disputado en La Bombonera.

Si bien Cavani no jugó, al término del encuentro vibró con todo el plantel.

En los festejos estuvo en la mitad de la cancha junto a sus compañeros, y también se mostró muy feliz en el vestuario.

Leodán González
FÚTBOL

La razón por la que Leodán González, el árbitro de la polémica por no haber expulsado a Maxi Gómez de Nacional, no dirigirá la semifinal Liverpool vs Peñarol

Richard chengue Morales
NACIONAL

El Chengue Morales criticó a Nacional, dijo que Coates "no corre", que el plantel tiene "la mochila del clásico perdido ante Peñarol" y que la de Maxi Gómez "era una jugada para expulsar"

Una celebración especial

Edinson Cavani celebró por la noche en su casa degustando un vino que lleva su nombre.

Ya con mayor tranquilidad, este lunes por la mañana, posteó una foto especial.

Cavani mostró una fotografía suya cantando muy feliz al término del clásico por la victoria de Boca sobre River en el clásico argentino.

De fondo, aparece en la tribuna una bandera en la que se puede ver un dibujo de su extécnico en el club, Miguel Ángel Russo, fallecido recientemente.

"Lo más lindo de la foto es la bandera de la persona que nos fue marcando el camino...", comenzó escribiendo Cavani.

Y agregó: "Seguramente estarás contento también".

Aquí se puede ver el posteo:

580518601_18544606516009105_3372700589056416047_n
El posteo de Edinson Cavani recordando a MIguel &Aacute;ngel Russo luego del triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el cl&aacute;sico argentino

El posteo de Edinson Cavani recordando a MIguel Ángel Russo luego del triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el clásico argentino

