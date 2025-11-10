El Real Madrid confirma la lesión de Federico Valverde, que se pierde la fecha FIFA con Uruguay: el uruguayo rompió un récord en su último partido

El Real Madrid confirmó que Federico Valverde sufrió una lesión muscular en la pierna derecha , por la que no estará presente en los amistosos de la selección uruguaya ante México y Estados Unidos.

El club merengue informó en un comunicado que, luego de las pruebas médicas realizadas este lunes, se confirmó que Valverde sufrió una "lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha".

Valverde se retiró sentido a los 85 minutos del partido de este fin de semana contra el Rayo Vallecano , que terminó con empate 0-0 . El volante ya se había retirado con molestias en el encuentro ante Liverpool por la Champions League, pero los estudios indicaron que no había sufrido un desgarro y que podía jugar ante el Rayo.

SELECCIÓN URUGUAYA Federico Valverde se resintió y seguramente será baja otra vez para la selección uruguaya, en tanto hubo otro lesionado que no viajará a la fecha FIFA de noviembre

La baja de Valverde para los amistosos de la celeste se suma a las de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz, que tampoco estarán disponibles para el entrenador Marcelo Bielsa por lesión.

Valverde, el uruguayo con más partidos en la historia del Real Madrid

En el partido ante el Rayo, Federico Valverde se convirtió en el jugador uruguayo con más partidos en la historia del Real Madrid, según confirmó el propio club en sus redes sociales.

El mediocampista alcanzó los 338 partidos con la "Casa Blanca". Debutó con esa camiseta el 23 de octubre de 2018, en un partido contra el Viktoria Plzen checo por la Champions, y desde entonces se convirtió poco a poco en un referente del equipo, al punto de ser uno de sus capitanes.

"Ya son 14 los títulos que ha ganado Valverde con el Real Madrid: 2 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", destacó el Real en un comunicado, en el que califica el palmarés del uruguayo como "envidiable".

El volante superó los 337 partidos de José Emilio Santamaría, histórico defensor uruguayo que jugó en el Madrid de 1957 a 1966, etapa en la que ganó cuatro Copas de Europa, competencia antecesora de la Champions.