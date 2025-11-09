Dólar
ESPAÑA

Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, sorprendió a todos vestido con el equipo entero de Cristiano Ronaldo en Portugal

Una sorpresa en la casa del capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya

9 de noviembre 2025 - 15:21hs
Federico Valverde con su familia

Federico Valverde con su familia

Federico Valverde no tuvo un buen domingo por distintos motivos. Por un lado, porque apenas empataron 0-0 con Real Madrid en su visita a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España en Vallecas, y por otro, porque terminó el encuentro lesionado.

En casa, todo bien

Mientras Federico Valverde estaba por comenzar su partido con Real Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga de España, su esposa, Mina Bonino, subió una foto a una historia de Instagram.

En la misma se puede apreciar al hijo mayor de ambos, Benicio, de cinco años.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Montevideo City Torque 0-2 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó claramente por el Torneo Clausura, aunque no le alcanzó para igualar la punta de la Tabla Anual

El gesto de dolor de Federico Valverde casi al término del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid por LaLiga de España
SELECCIÓN URUGUAYA

Federico Valverde se resintió y seguramente será baja otra vez para la selección uruguaya, en tanto hubo otro lesionado que no viajará a la fecha FIFA de noviembre

valverde hijo
Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, con el kit completo de la selecci&oacute;n de Portugal y el n&uacute;mero 7 de Cristiano Ronaldo

Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, con el kit completo de la selección de Portugal y el número 7 de Cristiano Ronaldo

El niño luce el kit completo de la selección de Portugal con el número 7 de Cristiano Ronaldo.

A su vez, en la fotografía hace el gesto de festejo de gol del inglés de Real Madrid, Jude Bellingham.

Federico Valverde real madrid Portugal Cristiano Ronaldo Mina Bonino rayo Valllecano LaLiga de España selección uruguaya Fecha FIFA

