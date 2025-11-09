Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, sorprendió a todos vestido con el equipo entero de Cristiano Ronaldo en Portugal

Federico Valverde no tuvo un buen domingo por distintos motivos. Por un lado, porque apenas empataron 0-0 con Real Madrid en su visita a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España en Vallecas, y por otro, porque terminó el encuentro lesionado.

Esta lesión seguramente hará que se pierda, otra vez, la fecha FIFA, ahora de noviembre, para jugar con la selección uruguaya ante México y Estados Unidos, como ya había ocurrido en la de octubre contra República Dominicana y Uzbekistán.

Mientras Federico Valverde estaba por comenzar su partido con Real Madrid ante Rayo Vallecano por LaLiga de España, su esposa, Mina Bonino, subió una foto a una historia de Instagram.

En la misma se puede apreciar al hijo mayor de ambos, Benicio, de cinco años.

valverde hijo Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, con el kit completo de la selección de Portugal y el número 7 de Cristiano Ronaldo

El niño luce el kit completo de la selección de Portugal con el número 7 de Cristiano Ronaldo.

A su vez, en la fotografía hace el gesto de festejo de gol del inglés de Real Madrid, Jude Bellingham.