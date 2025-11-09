Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, sorprendió a todos vestido con el equipo entero de Cristiano Ronaldo en Portugal
Una sorpresa en la casa del capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya
9 de noviembre 2025 - 15:21hs
Federico Valverde con su familia
Federico Valverde no tuvo un buen domingo por distintos motivos. Por un lado, porque apenas empataron 0-0 con Real Madrid en su visita a Rayo Vallecano por una nueva fecha de LaLiga de España en Vallecas, y por otro, porque terminó el encuentro lesionado.