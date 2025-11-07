Dólar
Federico Valverde es el único uruguayo nominado a los premios FIFA The Best 2025; mirá contra quiénes compite

El uruguayo vuelve a estar en la cúspide del fútbol mundial con una nueva premiación

7 de noviembre 2025 - 12:47hs
Federico Valverde con el premio MVP ante Juventus

Federico Valverde volvió a sumar un nuevo jalón en su historia futbolística luego de que este jueves se confirmara que es el único futbolista uruguayo nominado al premio The Best FIFA que se entregarán el próximo 16 de diciembre.

El máximo organismo internacional del fútbol dio a conocer los candidatos para la edición 2025 de esta premiación, y el volante de Real Madrid y capitán de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa está entre los 22 mediocampistas candidatos a integrar el equipo ideal del planeta.

Los mismos fueron seleccionados en función de su rendimiento entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y ahora quedó abierta la votación para elegir el once ideal, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino.

Los que compiten con Federico Valverde

Federico Valverde es uno entre tantos, pero el único uruguayo con posibilidades de pelear por el premio The Best.

A su vez, es uno de los siete jugadores de Real Madrid en las nominaciones de fútbol masculino, estando también -en otras posiciones- sus compañeros Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Vinícius Jr., Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.

Los otros volantes nominados son Jhon Arias (Colombia y Fluminense/Woverhampton Wanderers), Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid), Moisés Caicedo (Ecuador y Chelsea), Frenkie De Jong (Holanda y Barcelona), Bruno Fernandes (Portugal y Manchester United), Enzo Fernández (Argentina y Chelsea), Ryan Gravenberch (Holanda y Liverpool), Joshua Kimmich (Alemania y Bayern Múnich), Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool), Scott McTominay (Escocia y Napoli), Jamal Musiala (Alemania y Bayern Múnich), Joao Neves (Portugal y Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Portugal y Al Hilal), Michael Olise (Francia y Bayern Múnich), Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea), Pedri (España y Barcelona), Declan Rice (Inglaterra y Arsenal), Fabian Ruiz (España y Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Portugal y Manchester City), Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain) y Florian Wirtz (Alemania y Bayer Leverkusen/Liverpool).

Además, los nominados para mejor jugador del fútbol masculino fueron Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha y Lamine Yamal.

