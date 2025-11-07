Dólar
Nacional

"Hay que respetar a las instituciones": la respuesta de Alejandro Sánchez a la oposición por críticas a la Jutep

La Jutep resolvió este jueves que no existía incompatibilidad en el doble empleo del presidente de ASSE, Álvaro Danza. La resolución fue cuestionada por la oposición

7 de noviembre 2025 - 14:20hs
Alejandro Sánchez

Alejandro Sánchez

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, le respondió a la oposición tras sus críticas a la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep) por su resolución sobre el caso Danza.

"La Jutep puede tener un fallo que me parezca mejor o peor, lo que no vale es criticar a las instituciones cuando opinan distinto que yo", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) y reclamó que "hay que respetar a las instituciones".

"Ya actuó la Jutep y dio un fallo, Danza acaba de tomar una decisión que yo creo que es correcta porque despeja todo el debate que se está dando y nos podemos centrar en lo importante, que es la gestión de la salud pública y no en las particularidades de las actividades del presidente de ASSE", sostuvo.

Sánchez destacó después la decisión "muy valiente" de Danza al "priorizar la salud pública y abandonar toda su actividad privada".

"Las leyes son claras, es compatible realizar determinadas tareas cuando no hay cargos que impliquen la dedicación exclusiva. Así que en ese sentido no hay ningún drama", apuntó.

El secretario de la Presidencia, finalmente, sostuvo que pese a la resolución de la Jutep, lo "mejor", ante el "ruido político" que se generó, era "correrlo para un costado" y eso fue lo que "acaba de hacer Álvaro Danza" al renunciar a los prestadores privados.

La resolución de la Jutep y la crítica de la oposición

La Jutep resolvió este jueves que no existía incompatibilidad en el doble empleo del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

La decisión fue adoptada con dos votos a favor y uno en contra, con mayoría de representantes del Frente Amplio (FA). El voto en contra fue del representante de la oposición, Luis Calabria. Esta situación despertó la crítica de varios legisladores de la coalición.

Tras reunirse en una mesa de coordinación parlamentaria, la coalición llamó a una conferencia de prensa donde el diputado por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, destacó que el fallo de la Jutep "viola la ética y la transparencia por el tenor de la resolución", señalando que la decisión tomada por mayoría "decide esconderle a este Parlamento y a la ciudadanía los argumentos que sustentan la misma".

En relación con la situación de Danza, agregó que el gobierno está mostrando un "desprecio a la Constitución y a los límites que la Constitución le impone a los jerarcas de gobierno".

Según la coalición, el presidente de la República, Yamandú Orsi, tiene la responsabilidad de cesar al doctor Danza, quien estaría violando la Constitución al no cumplir con las incompatibilidades que la ley establece para su cargo.

