/ Nacional / POLÉMICA

"Hasta que la dignidad se haga costumbre": el mensaje de Álvaro Danza luego de que la Jutep resolviera que "no hay incompatibilidades"

"Estamos en el camino de lograr, con mucho trabajo, compromiso y convicción, que el acceso a la salud sea un derecho, no un privilegio", escribió el presidente de ASSE

7 de noviembre 2025 - 12:20hs
ASSE - Álvaro Danza
Foto: Martín Martínez / FocoUy

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, se manifestó este viernes en redes sociales para agradecer "las demostraciones de afecto y solidaridad" luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolviera en votación que "no existe incompatibilidad" en el doble empleo del jerarca.

"Agradezco profundamente las demostraciones de afecto y solidaridad. Estamos en el camino de lograr, con mucho trabajo, compromiso y convicción, que el acceso a la salud sea un derecho, no un privilegio. Hasta que la dignidad se haga costumbre", escribió el jerarca en sus redes sociales.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió, por mayoría de dos votos a uno, que no existe incompatibilidad en el doble empleo de Álvaro Danza, presidente de ASSE. La decisión fue adoptada por los miembros del Frente Amplio, mientras que el representante de la oposición, Luis Calabria, votó en contra.

Según la resolución, no hay incompatibilidad entre la presidencia de ASSE y las funciones de Danza como docente en la Facultad de Medicina de la Udelar ni en sus cargos en tres mutualistas privadas. Ana María Ferraris, presidenta de la Jutep, justificó el fallo señalando que la interpretación de la Constitución y la ley orgánica de ASSE permite que Danza ejerza tanto en el ámbito público como privado sin que se genere un conflicto de interés.

La resolución también exhorta a Danza y al Directorio de ASSE a abstenerse de tomar decisiones que puedan implicar conflictos de interés, especialmente en lo que respecta a la tramitación de contratos. A pesar de este exhorto, Ferraris aclaró que las atribuciones en ASSE están delegadas en distintas áreas del organismo, lo que reduce el riesgo de conflicto.

El pronunciamiento de la Jutep ha generado fuertes críticas desde la oposición, que sostiene que el presidente de ASSE ha violado principios de transparencia y ética. En particular, cuestionan la compatibilidad de sus funciones públicas y privadas, dado que Danza también ejerce como médico en tres mutualistas y como docente, lo que ha motivado la interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg.

La resolución de la Jutep también resalta que el Senado, al otorgar la venia para el cargo de Danza, no condicionó su aprobación a la renuncia a sus actividades privadas. Asimismo, sostiene que la limitación constitucional solo alcanza a nuevos nombramientos y no a los cargos que Danza ya ocupaba antes de su designación en ASSE.

Finalmente, el organismo argumentó que un profesional de la salud no debería ser obligado a suspender su ejercicio de la medicina, docencia e investigación, ya que ello podría resultar en una pérdida de actualización profesional constante.

Temas:

Álvaro Danza Jutep ASSE

