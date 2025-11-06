Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, fue presentado en varias ocasiones años atrás como licenciado en Historia, pese a que no lo es.

El dirigente frenteamplista lo reconoció este jueves en entrevista con La Pecera (Azul FM) y atribuyó la situación a un "error administrativo".

Entre otros lugares donde fue presentado como licenciado está la web de la Biblioteca del Palacio Legislativo (que este jueves está caída y no se puede acceder) y algunos documentos oficiales que datan de 2013 , cuando era Coordinador de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

MARCOS OTHEGUY Presidente del BSE: "Es muy probable que las nuevas generaciones tengan que sacrificar parte del consumo actual para prever la vejez"

"No soy licenciado en Historia, sí cursé la licenciatura, nunca me presenté como tal ni firmé un documento como licenciado. Puede ser que en eventos me hayan presentado como licenciado, siempre aclaré que no lo soy", dijo al citado programa radial.

Captura de pantalla 2025-11-06 154538

Consultado sobre el error que figura en la web de la Biblioteca del Parlamento, dijo que es "un error administrativo", y lo atribuyó a un error humano. Según dijo, allí dice que está "incompleto" su estudio como Técnico en Gerencia y Administración, algo que sí finalizó. "Se trabucó lo de incompleto, en vez de ponerlo en la licenciatura, lo pusieron en la tecnicatura", estimó.

En 2020, el entonces senador Charles Carrera dijo en el Senado –durante la votación para su venia como director del BSE– que él había cursado "en su totalidad" la licenciatura, pero que le faltaba presentar la "monografía final".

Este año, cuando en la misma cámara se votó su venia como presidente del organismo, el senador Nicolás Viera dijo: "Se ha formado en historia, a través de una licenciatura en Historia en la Universidad de la República". También mencionó su tecnicatura y sus "estudios de maestría en historia de la filosofía e historiografía".

Dentro del Frente Amplio, Otheguy encabeza un grupo llamado Rumbo de Izquierda, que está bajo el paraguas del Movimiento de Participación Popular (MPP). Semanas atrás se fusionó –siempre bajo el paraguas del MPP– con Convergencia Popular, sector del diputado Mariano Tucci, informó La Diaria.

Hasta junio de 2017 el sector 711 del Frente Amplio que fundó y lideró Raúl Sendic. Abandonó el grupo luego de los problemas políticos y judiciales del exvicepresidente, entre ellos, justamente, su falsa denominación como licenciado en Genética Humana.

En una entrevista con Montevideo Portal luego de dejar el sector, cuestionó a Sendic por mentir con respecto a su formación universitaria: "Enfrentar una coyuntura tan complicada como la que enfrentó Raúl sin tener una estrategia es una debilidad. Esa es la principal autocrítica que yo hago. Yo puedo explicar algunas cosas, pero otras no porque le competen solo a la persona. No puedo explicar lo del título, ni lo de las tarjetas corporativas".