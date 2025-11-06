La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

Live Blog Post

Empresas que ofertaron por el Bloque 1

Es el bloque de los derechos comerciales con sus correspondientes sublotes. Las empresas que ofertaron fueron:

1- Team Click

2- Sport Radar

3- Tenfield SA

4- Consorcio Directv Torneos

5- Consorcio Telecom GMC Conosur

6- Mediapro

Dentro del lote de derechos comerciales, en el llamado original se dividió en seis sublotes, porque la AUF entendía que negociando por separado lograría mejores ingresos.

Sin embargo, dentro de los plazos para realizar adendas a la licitación, la consultora que lleva adelante este proceso sugirió a la Asociación plantear la opción de presentar una oferta global por los lotes 1 a 5. El lote seis se ofrece por separado.

Entonces, con esa modificación las empresas podrán licitar en forma individual por uno o por los sublotes que quieran, pero también por los lotes 1 a 5 juntos, y si el monto ofrecido es mayor a la totalidad de lo propuesto en forma individual se le adjudicará los derechos.

El sublote 6, que queda por fuera del paquete es el de los derechos comercial de otras competiciones, que refiere a Copa AUF, Divisional D, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, Campeonato de Selecciones de OFI y Copa Nacional de Clubes de OFI.

Así se dividieron los seis sublotes:

Derechos Audiovisuales Locales – TV abierta + TV por Cable (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive;

Derechos Audiovisuales Locales – Streaming OTT;

Derechos Audiovisuales Internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive; Derechos Audiovisuales de Resúmenes y Highlights Nearlive;

Derechos de Sponsorship&Merchandising;

Live Feeds y Data Feeds en el extranjero.

Derechos Comerciales de Otras Competiciones

En este caso, la AUF adjudicará los derechos al que haga la mayor oferta.