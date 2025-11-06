El día que la AUF define su futuro: el fútbol recibe hasta la hora 13 las ofertas por los derechos de TV del fútbol uruguayo, y hoy se conocerán las empresas

El jueves 6 de noviembre de 2025 a la hora 13 quedará registrado en la historia del fútbol uruguayo como el momento en que será capaz de marcar un punto de quiebre o no, cuando finalice el plazo para la recepción de ofertas en las licitaciones por los derechos de televisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La AUF puso a la venta sus derechos comerciales, de producción comercial y de producción audiovisual para el período comprendido entre el 1° de enero de 2026 y 31 de diciembre de 2029 con la expectativa de superar un piso de US$ 46 millones por año , que equivale a una recaudación de US$ 184 millones en el cuatrienio .

Esto quiere decir que aquellos que hasta la hora 13 presenten ofertas participarán de la licitación y quienes no lo hagan ya no podrán formar parte de este llamado abierto que el 1° de octubre realizó la AUF.

Esta es la primera vez en la historia que el fútbol uruguayo realiza un procedimiento internacional para lograr los mejores postores para sus productos de las competencias de clubes en la AUF .

Luego del período de preguntas, que se inició el 1° de octubre y que recibió 238 consultas, este jueves finaliza el plazo de las empresas interesadas para hacer sus ofrecimientos.

A la hora 12.30 la AUF convocó a la prensa e invitó al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahia, para que participe de la ceremonia que se realizará en la sede de la calle Guayabos.

Este jueves se conocerán los nombres y la cantidad de empresas que se presentaron a la licitación, en qué rubros, pero no se anunciarán las ofertas ni si reúnen las exigencias comerciales, legales y garantías económicas para avanzar en este proceso.

Esta etapa, que en la hoja de rutas original está previsto hasta el 18 de noviembre, llevará no menos de una semana a la consultora que lidera el llamado a licitación porque deberá estudiar a cada empresa y luego proceder a abrir los sobres con el monto.

¿Cómo se presentan las empresas que quieren participar? La licitación se realiza a través de un correo electrónico que fue creado para esta licitación y al que las empresas deben enviar sus ofertas.

Cada participante de la licitación debe enviar tres sobres, 1A y 1B con la documentación que le hablita a participar.

Si los dos primeros sobre cumplen los requisitos exigidos, luego se procederá a abrir el sobre 2, que debe contener la oferta.

Si una empresa no supera los dos primeros controles, los sobres 1A y 1B, no podrá avanzar a la segunda etapa, la apertura del ofrecimiento económico.

Una vez completado todo el proceso, Tenfield tendrá la opción de igualar la mejor oferta, en los lotes que se haya postulado. Para participar de la licitación, la empresa que actualmente tiene los derechos debe participar con una propuesta económica en los lotes que quiere activar la clásula de igualación.

Antel anunció que se presentará a la licitación

Este miércoles, en el final del plazo para presentar ofertas, el directorio de Antel confirmó que participará de la licitación, lo que pone en escena a un jugador de peso y que tiene singular participación en las transmisiones de streaming a través de los acuerdos que actualmente tiene con Disney+, que es el que lleva a los dispositivos el fútbol de la Liga AUF Uruguaya.

Antel y Disney+ ofertarán en forma conjunta para hacerse de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para las transmisiones por streaming en el nuevo contrato que se firmará con la AUF.

Según se informó a Referí desde Antel, la empresa estatal se presentará a la licitación conjuntamente con Disney+, bajo la forma de un consorcio con Team Sports Media, que actualmente es quien le vende todos los derechos del fútbol a Disney.

Un consorcio empresarial es una unión contractual temporal entre dos o más empresas para colaborar en un proyecto específico o alcanzar un objetivo común, sin que formen entre ellas una nueva entidad legal separada. Las empresas mantienen su identidad y su independencia jurídica, pero combinan recursos, capacidad de gestión y habilidades para realizar un proyecto que sería difícil de lograr cada una individualmente por su lado, buscando un beneficio económico y compartiendo riesgos y responsabilidades.

La AUF invitó al presidente del Ministerio de Eduación y Cultura

La AUF respondió a un pedido de aclaración que realizó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahia, y en la misma nota lo invitó a las autoridades y a su presidente a participar de la ceremonia que se realizará este jueves al mediodía.

En la nota, la Asociación explicó la seguridad y transparencia que tiene el llamado a licitación que certifica un escribano.

¿Cómo se realizó el llamado a licitación?

Las empresas pueden participar en tres bloques en la licitación.

Uno de ellos, derechos comerciales (corresponde a los derechos de TV del fútbol uruguayo) se lo adjudicará quien realice la mayor oferta.

Los otros dos, producción comercial y producción audiovisual (los servicios que contratará la AUF) será adjudicado a quien o quienes ofrezcan los costos más bajos.

Estos son los tres bloques principales de la licitación:

Lote de derechos comerciales

Lote producción audiovisual

Lote de producción comercial

Dentro del lote de derechos comerciales, en el llamado original se dividió en seis sublotes, porque la AUF entendía que negociando por separado lograría mejores ingresos.

Sin embargo, dentro de los plazos para realizar adendas a la licitación, la consultora que lleva adelante este proceso sugirió a la Asociación plantear la opción de presentar una oferta global por los lotes 1 a 5. El lote seis se ofrece por separado.

Entonces, con esa modificación las empresas podrán licitar en forma individual por uno o por los sublotes que quieran, pero también por los lotes 1 a 5 juntos, y si el monto ofrecido es mayor a la totalidad de lo propuesto en forma individual se le adjudicará los derechos.

El sublote 6, que queda por fuera del paquete es el de los derechos comercial de otras competiciones, que refiere a Copa AUF, Divisional D, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, Campeonato de Selecciones de OFI y Copa Nacional de Clubes de OFI.

Así se dividieron los seis sublotes:

Derechos Audiovisuales Locales – TV abierta + TV por Cable (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive;

Derechos Audiovisuales Locales – Streaming OTT;

Derechos Audiovisuales Internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive; Derechos Audiovisuales de Resúmenes y Highlights Nearlive;

Derechos de Sponsorship&Merchandising;

Live Feeds y Data Feeds en el extranjero.

Derechos Comerciales de Otras Competiciones;

La AUF pretende recaudar US$ 46 millones por año y completar el cuatrienio con un ingreso mínimo de US$ 184 millones.

Para llegar a ese número se estableció el siguiente piso en cada sublote:

- SubLote 1 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local –TV por Cable y FTA)= US$ 26.500.000 por año / US$ 106.000.000 por cuatro años

- SubLote 2 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local - OTT) = US$ 8.500.000 por año / US$ 34.000.000 por cuatro años

- SubLote 3 (Derechos de Transmisión Audiovisual Internacional) = US$ 1.500.000 por año / US$ 6.000.000 por cuatro años

- SubLote 4 (Derechos de Patrocinio & Merchandising) = US$ 6.000.000 por año / US$ 24.000.000 por cuatro años

- SubLote 5 (Derechos de Live Feeds /Date Feeds) = US$ 2.000.000 por años / US$ 8.000.000 por cuatro años

- SubLote 6 (Derechos Comerciales – Otras Competiciones) = US$ 1.500.000 por año / US$ 6.000.000 por cuatro años

Las etapas del llamado a licitación

Las etapas del llamado a licitación