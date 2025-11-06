¿Cómo afecta a River Plate, de cara a la Copa Libertadores 2026, que Independiente Rivadavia haya ganado la Copa Argentina?

Independiente Rivadavia hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina tras imponerse en los penales a Argentinos Juniors en una final memorable. Este título afecta a River Plate en la tabla anual de cara a la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Marcelo Gallardo , quién renovó su contrato con River hasta diciembre de 2026, se ubica en la tercera posición de la tabla anual , lo que lo deposita en el repechaje para la próxima Copa Libertadores . Acumula 52 unidades, a cuatro de Boca Juniors (56) quién es el último clasificado de manera directa y justamente su próximo rival este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas.

Por detrás de River, en puestos de Copa Sudamericana, transitan Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 puntos . El equipo de Gallardo debe ganar los dos encuentros que le quedan en el Torneo Clausura y que Boca pierda los dos restantes para clasificar de manera directa por tabla anual.

Independiente Rivadavia, comandado por el exjugador de Boca Juniors Sebastián Villa, jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores ya que el campeón de la Copa Argentina clasifica directo. Sin embargo, este resultado aprieta mucho más la lucha por entrar al certamen por tabla anual.

Si Argentinos Juniors se consagraba campeón liberaba un cupo en la tabla anual, entonces descomprimía la lucha y River tendría mucho más asegurado, al menos, el repechaje de la Copa Libertadores.

De esta manera, el Millonario sigue igual de obligado a ganarle a Boca el superclásico el próximo domingo para quedar a un punto del equipo xeneize.

Los posibles escenario de River de cara a la Copa Libertadores

Para no depender de nadie en la tabla anual, River debe sacar 6 puntos de 6 ante Boca y Vélez y rezar que Tigre le de una mano en la última jornada, rescatando aunque sea un empate en La Bombonera. De darse ese escenario, River quedaría con 58 puntos segundo y Boca con 57, por perder con River y empatar hipotéticamente con Tigre.

El escenario negativo para el Millonario es sencillo: si River empata o pierde con Boca el domingo, se quedará sin chances de clasificar a la fase de grupos salvo que el propio Boca o Rosario Central ganen el Torneo Clausura y eso libere un cupo en la anual, y que el cuadro de Nuñez mantenga su posición y no baje más puestos.