A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se apresta a jugar la semana que viene los dos partidos correspondientes a la doble fecha FIFA del mes de noviembre, enfrentando a México y a Estados Unidos el 15 y 18 de este mes en Torreón y Tampa, respectivamente y el DT celeste puede contar con bajas de renombre.

Como informó este martes Referí, Federico Valverde salió lesionado en el último minuto de la derrota 1-0 de Real Madrid en su visita a Liverpool en Anfield Road por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Federico Valverde, debido a esta lesión de último momento, será sometido a exámenes por parte de Real Madrid.

" No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Veremos ", aseguró tras el partido jugado en Inglaterra.

Por su parte, el arquero de Torino de Italia, Franco Israel, está prácticamente descartado.

Según se informa en dicho país, el uruguayo sufrió una conmoción en la cadera izquierda durante el partido de liga contra Napoli. Las pruebas posteriores descartaron complicaciones -existía riesgo de fractura de costilla-, pero el golero continuó con dolor y no pudo regresar para los partidos contra el Genoa, el Bologna y el Pisa.

A él se suma el extremo Facundo Pellistri, quien se desgarró los isquiotibiales en una de sus piernas el 12 de setiembre, y aún no ha vuelto a jugar en Panathinaikos de Grecia.

Todo indica que el futbolista no estará en esta doble fecha FIFA de noviembre.

El otro que se encuentra saliendo de una nueva lesión es Darwin Núñez en Al-Hilal.

El delantero uruguayo no jugó los últimos dos compromisos de su equipo, incluyendo el último por la Champions League de Asia, pero se viene recuperando para volver a las canchas.

Junto con Valverde, de quien se esperan noticias pronto de sus exámenes en Real Madrid, es quien tiene más posibilidades de estar con la selección uruguaya, aunque aún su presencia es una incógnita.