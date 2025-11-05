Dólar
A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El técnico celeste ya comienza a sumar problemas de cara a los dos encuentros que se vienen del combinado nacional

5 de noviembre 2025 - 13:24hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya

Foto: ATON / FocoUy

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se apresta a jugar la semana que viene los dos partidos correspondientes a la doble fecha FIFA del mes de noviembre, enfrentando a México y a Estados Unidos el 15 y 18 de este mes en Torreón y Tampa, respectivamente y el DT celeste puede contar con bajas de renombre.

Los lesionados que tiene Bielsa

Federico Valverde, debido a esta lesión de último momento, será sometido a exámenes por parte de Real Madrid.

"No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Veremos", aseguró tras el partido jugado en Inglaterra.

Luis Suárez en Gremio
BRASIL

Candidato a presidente de Gremio criticó ásperamente a Luis Suárez y a un rival en las elecciones que se vienen

Edinson Cavani
URUGUAYOS

La buena noticia que recibió Edinson Cavani de cara al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Federico Valverde en la selección uruguaya vs Perú en las Eliminatorias
Uruguay y Perú por Eliminatorias

Uruguay y Perú por Eliminatorias

Por su parte, el arquero de Torino de Italia, Franco Israel, está prácticamente descartado.

Según se informa en dicho país, el uruguayo sufrió una conmoción en la cadera izquierda durante el partido de liga contra Napoli. Las pruebas posteriores descartaron complicaciones -existía riesgo de fractura de costilla-, pero el golero continuó con dolor y no pudo regresar para los partidos contra el Genoa, el Bologna y el Pisa.

Franco Israel en Malasia
Franco Israel en Malasia

Franco Israel en Malasia

A él se suma el extremo Facundo Pellistri, quien se desgarró los isquiotibiales en una de sus piernas el 12 de setiembre, y aún no ha vuelto a jugar en Panathinaikos de Grecia.

Todo indica que el futbolista no estará en esta doble fecha FIFA de noviembre.

Facundo Pellistri en la selección uruguaya vs Perú por Eliminatorias

El otro que se encuentra saliendo de una nueva lesión es Darwin Núñez en Al-Hilal.

El delantero uruguayo no jugó los últimos dos compromisos de su equipo, incluyendo el último por la Champions League de Asia, pero se viene recuperando para volver a las canchas.

Junto con Valverde, de quien se esperan noticias pronto de sus exámenes en Real Madrid, es quien tiene más posibilidades de estar con la selección uruguaya, aunque aún su presencia es una incógnita.

