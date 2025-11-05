El Diente López está a la orden en Nacional para enfrentar a Defensor Sporting: "Todos entrenan normal", informó Perchman

Nicolás López está a la orden para enfrentar a Defensor Sporting este domingo, por la última fecha del Torneo Clausura , según informó el vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , en la conferencia de prensa que brindó junto al presidente Ricardo Vairo este miércoles por la mañana.

El vice tricolor fue consultado sobre la situación sanitaria del "Diente", que desde fines de setiembre carga con un esguince del tobillo , aunque jugó todos los partidos siguientes con Nacional.

"Sanitariamente tenemos todo el plantel a la orden , salvo (Bruno) Arady, que ya saben todos que sufrió una lesión de entidad y que fue operado. El resto del plantel está en condiciones normales y está a la orden para el partido del domingo", respondió Perchman.

Minutos después, al vice tricolor le preguntaron si la institución no debería haber pedido parar a López para que llegara de mejor forma a las finales. En ese sentido, contestó que "las connotaciones desde el punto de vista deportivo la toman los cuerpos técnicos", y explicó que "hasta Wanderers la tomó el cuerpo técnico de (Pablo) Peirano y ahora la tomó Jadson" Viera.

Incluso, reveló que "Jadson estuvo dudando hasta cerca del partido" con Cerro, disputado el pasado sábado, si "ponía de titular o no" al Diente, pero "prefirió guardarlo para ver qué posibilidades y después lo hizo entrar".

Perchman afirmó que antes de llegar a la conferencia conversó con el mánager general de Nacional, Sebastián Eguren, y le preguntó por la situación sanitaria de los jugadores.

"Si a mí me dicen hoy todos entrenan normal, entrenan normal. Después, si Nico (López) tiene algún tipo de dolencia y no está al cien por ciento, se verá. Pero hoy lo tomo como que está en una situación normal y es un jugador que ya todos sabemos que es muy importante", concluyó el vicepresidente.

Esto también confirma que Emiliano Ancheta también estará a la orden para el entrenador Jadson Viera este fin de semana. El lateral derecho sufrió una lesión muscular (que luego se confirmó que no llegó a desgarro) que lo dejó afuera de los últimos dos partidos.