Cristhian Tizón tuvo un violento altercado con su entrenador Santiago Acasiete en Perú y al final pidió disculpas

El futbolista uruguayo Cristhian Tizón volvió a ser traicionado por su temperamento y fue noticia en Perú por el grave altercado que tuvo con el propio entrenador de su equipo, Santiago Acasiete , quien reaccionó físicamente contra los insultos del jugador.

Tizón, de 29 años, y defiende a Juan Pablo II College de Perú, club con el que se vinculó a comienzos de este año luego de jugar una temporada en Danubio.

El domingo pasado, el equipo de Tizón visitó el estadio Inca Garcilaso de la Vega donde perdió 2-1 contra Cienciano , por la fecha 17 del torneo peruano.

El entrenador Acasiete sacó a Tizón, quien porta la número 10 del equipo, al minuto 87 para meter a Cristian Ramírez.

El uruguayo explotó de bronca. Cuando se fue de la cancha no saludó al entrenador que le extendió la mano. Cuando llegó al banco de suplentes gesticuló e insultó a viva voz al entrenador quien retrocedió hasta el banco de suplentes para encarar a su propio jugador.

Si bien quedó tapado por jugadores que estaban rodeándolos, Acasiete se le fue encima a Tizón y no se llegó a apreciar si lo golpeó o lo empujó, pero el futbolista terminó lanzado contra el banco de suplentes.

Rápidamente los compañeros, jugadores e integrantes del cuerpo técnico, lograron separarlos evitando que se fueran definitivamente a las manos.

Este miércoles, el entrenador se refirió a la situación vivida: “Son calenturas, momentos. Es verdad que él también se incomodó por la salida, entiendo. Yo también he pasado por esa área donde a veces nadie quiere salir del campo en un momento tan caliente. Lo estaba haciendo bien también, pero es un tema táctico que hice el cambio. Antes de todo pido disculpas a la afición por mi reacción, pero no fue como se comenta mucho, que ha sido una agresión. No fue ninguna agresión, solo fueron palabras, algunas calenturas que pasan en el momento, pero muy bien ahora, somos buenos profesionales ambos y hemos conversado y solucionado este tema. Yo por su lado lo entiendo y él por su lado entiende que tuvo una mala reacción pero pidió las disculpas del caso al cuerpo técnico y al grupo”.

Acasiete jugó en Cienciano, en Almería de España y fue jugador de la selección de Perú.

"El incidente con el Profe Santi es una pena, quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol, del San Pablo, al grupo y principalmente al fútbol, ya hablé personalmente, Pedir disculpas por lo que pasó, que queda adentro de la cancha, hoy ya estamos entrenando, dimos vuelta la página, esas cosas quedan ahí, son calenturas del partido. Soy un agradecido a Juan Pablo y al profe porque me han tenido siempre en cuenta, nos llevamos bien todo el año y no queríamos terminar mal", dijo por su parte Cristhian Tizón, a las redes oficiales del equipo, mismo medio donde se manifestó el DT.

El futbolista, que se caracteriza por su buen manejo y pegada de pierna zurda y que ha jugado tanto como lateral, volante o extremo, tuvo un incidente similar el 27 de noviembre de 2024 cuando Danubio enfrentó a Nacional por el Torneo Clausura y empató 0-0 en el Parque Viera.

El entrenador de Danubio, Alejandro Apud, lo sacó al minuto 62 para poner a Enrique Femia y el futbolista estalló contra el técnico.

Tuvo que interceder su propio compañero Gabriel Leyes para calmarlo y luego el intercambio siguió con él.

En enero de este año, Tizón llamó a Flavio Perchman, flamante vicepresidente de Nacional, para ofrecerse a jugar en los tricolores. Finalmente, se terminó yendo a jugar a Perú. Es su primera experiencia internacional tras jugar en Huracán FC. Huracán Buceo, Villa Española, Cerro Largo, Cerro y Danubio.