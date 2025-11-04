Lo último de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo: el proceso ingresa en su etapa clave y finaliza el plazo de las empresas para ofertar

El llamado abierto que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizó para comercializar los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período enero 2026-diciembre 2029, ingresa en la etapa crucial de la licitación .

Hasta este jueves las empresas interesadas en adquirir los derechos pueden presentar ofertas porque luego ya no tendrán más plazos para participar.

Originalmente , en el llamado que la AUF realizó el 1° de octubre, estableció como plazo máximo para ofertar el martes 4 de noviembre a la hora 18.

A raíz de la cantidad de preguntas que recibió la consultora y a que se establece que deben existir cinco días entre la última respuesta enviada por la AUF y el plazo para presentar las ofertas, la Asociación respondió el pasado viernes las últimas preguntas y automáticamente se postergó dos días el límite .

La AUF recibió 238 preguntas de las empresas.

Por tanto, hasta este jueves 6 de noviembre a la hora 12 las empresas pueden presentar sus ofertas.

Las mismas se realizan por correo electrónico y cada propuesta consta de tres sobres: 1A y 1B para cumplir los requisitos legales y comerciales exigidos para participar de la licitación, y en el 2 la oferta de la empresa.

Cumplido el plazo del jueves, la consultora iniciará el período en el que estudiará cada uno de los sobres.

Primero procederá a confirmar que la documentación presentada es la correcta. Si supera ese nivel, entonces abrirán el sobre con la oferta.

¿Por qué es clave lo que ocurrirá este jueves? Porque la AUF conocerá cuántas empresas se postularon, en qué rubros y, en los próximos días, en la medida que vayan confirmando que las ofertas son válidas, cuáles fueron las mejores ofertas y si llegan a los mínimos exigidos por la Asociación.

También confirmará si finalmente existió el interés de las empresas que la Asociación proyectaban previo al llamado a licitación y, si así fuera, hasta dónde pueden mejorar el piso de US$ 184 millones de ingresos para el fútbol uruguayo.

La empresa Tenfield, que tiene los derechos hasta el 31 de diciembre, tiene el derecho a igualar la mejor oferta siempre y cuando se presente en cada rubro.

Hasta el momento fueron 14 las empresas que compraron los pliegos, aunque desde la AUF esperan que participen más en la licitación.

Por otra parte, este miércoles el directorio de Antel definirá si se presenta a la licitación.

¿Cómo se realiza el llamado a licitación?

Las empresas pueden participar en tres bloques en la licitación.

Uno de ellos, derechos comerciales (corresponde a los derechos de TV del fútbol uruguayo) se lo adjudicará quien realice la mayor oferta.

Los otros dos, producción comercial y producción audiovisual (los servicios que contratará la AUF) será adjudicado a quien o quienes ofrezcan los costos más bajos.

Estos son los tres bloques principales de la licitación:

Lote de derechos comerciales

Lote producción audiovisual

Lote de producción comercial

Dentro del lote de derechos comerciales, en el llamado original se dividió en seis sublotes, porque la AUF entendía que negociando por separado lograría mejores ingresos.

Sin embargo, dentro de los plazos para realizar adendas a la licitación, la consultora que lleva adelante este proceso sugirió a la Asociación plantear la opción de presentar una oferta global por los lotes 1 a 5. El lote seis se ofrece por separado.

Entonces, con esa modificación las empresas podrán licitar en forma individual por uno o por los sublotes que quieran, pero también por los lotes 1 a 5 juntos, y si el monto ofrecido es mayor a la totalidad de lo propuesto en forma individual se le adjudicará los derechos.

El sublote 6, que queda por fuera del paquete es el de los derechos comercial de otras competiciones, que refiere a Copa AUF, Divisional D, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, Campeonato de Selecciones de OFI y Copa Nacional de Clubes de OFI.

Así se dividieron los seis sublotes:

Derechos Audiovisuales Locales – TV abierta + TV por Cable (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive; Derechos Audiovisuales Locales – Streaming OTT; Derechos Audiovisuales Internacionales (incluye resúmenes audiovisuales, Largos, Cortes, Highlights, Nearlive; Derechos Audiovisuales de Resúmenes y Highlights Nearlive; Derechos de Sponsorship&Merchandising; Live Feeds y Data Feeds en el extranjero. Derechos Comerciales de Otras Competiciones;

Las etapas del llamado a licitación

Las siete etapas que aún faltan para completar los llamados a licitación de la AUF son las siguientes:

6 de noviembre: a la hora 12 de este jueves culminará el plazo para presentar las ofertas.

a la hora 12 de este jueves culminará el plazo para presentar las ofertas. 18 de noviembre: anuncio de las empresas habilitadas para pasar a la siguiente etapa. Será elegida la mejor propuesta económica en cada rubro. En caso de que entre la primera y la segunda exista un 5% de diferencia en el monto propuesto, también considerarán a la segunda

anuncio de las empresas habilitadas para pasar a la siguiente etapa. Será elegida la mejor propuesta económica en cada rubro. En caso de que entre la primera y la segunda exista un 5% de diferencia en el monto propuesto, también considerarán a la segunda 19 de noviembre: selección provisoria de la o las mejores propuestas

selección provisoria de la o las mejores propuestas 28 de noviembre: finaliza el período de negociación con los mejores oferentes.

finaliza el período de negociación con los mejores oferentes. 5 de diciembre : comunicación potencial a Tenfield de la posibilidad de igualación de las ofertas ganadoras.

: comunicación potencial a Tenfield de la posibilidad de igualación de las ofertas ganadoras. 19 de diciembre: vencimiento del plazo que tiene Tenfield para presentar ofertas de igualación.

vencimiento del plazo que tiene Tenfield para presentar ofertas de igualación. 22 de diciembre: comunicación final de los oferentes ganadores.

¿Cuánto pretende recaudar la AUF en cuatro años?

De acuerdo a la base que estableció la AUF para la licitación de sus derechos comerciales, pretende recaudar no menos de US$ 184 millones en los cuatro años (enero 2026-diciembre 2029).

Esto equivale a ingresos por US$ 46 millones por año.

Para llegar a ese número se estableció el siguiente piso en cada sublote:

- SubLote 1 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local –TV por Cable y FTA)= US$ 26.500.000 por año / US$ 106.000.000 por cuatro años

- SubLote 2 (Derechos de Transmisión Audiovisual Local - OTT) = US$ 8.500.000 por año / US$ 34.000.000 por cuatro años

- SubLote 3 (Derechos de Transmisión Audiovisual Internacional) = US$ 1.500.000 por año / US$ 6.000.000 por cuatro años

- SubLote 4 (Derechos de Patrocinio & Merchandising) = US$ 6.000.000 por año / US$ 24.000.000 por cuatro años

- SubLote 5 (Derechos de Live Feeds /Date Feeds) = US$ 2.000.000 por años / US$ 8.000.000 por cuatro años

- SubLote 6 (Derechos Comerciales – Otras Competiciones) = US$ 1.500.000 por año / US$ 6.000.000 por cuatro años