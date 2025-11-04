Mirá el golazo de Maximiliano Araújo para Sporting Lisboa en la visita a Juventus por Champions League

Con una gran actuación del uruguayo Maximiliano Araújo , Sporting Lisboa rescató un empate 1-1 jugando como visitante ante Juventus de Italia en Turín por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League europea.

Como viene sucediendo a lo largo de toda esta temporada, su técnico, Rui Borges, lo sigue utilizando como lateral izquierdo y no en ofensiva.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, nunca lo ha utilizado en esa posición desde que sorprendió a todos citándolo por primera vez.

Sporting Lisboa comenzó sorprendiendo a Juventus ya de entrada en Turín por la Champions League.

Ya a los 11 minutos, Maximiliano Araújo trepó por izquierda y les ganó a todos con un zurdazo rasante al segundo palo del arquero Michele Di Gregorio.

El uruguayo siguió jugando a gran ritmo y sin errores por su banda.

No obstante, Juventus fue con todo en busca del empate y lo consiguió sobre los 33 minutos, con un tanto de Dusan Vlahovic.

Más allá de esto, el empate fue tomado como un gran resultado de parte del equipo portugués, que se llevó una igualdad de visitante ante un grande de Europa.