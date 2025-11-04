Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de Maximiliano Araújo para Sporting Lisboa en la visita a Juventus por Champions League

El jugador de la selección uruguaya, sigue jugando como lateral izquierdo

4 de noviembre 2025 - 19:10hs

Con una gran actuación del uruguayo Maximiliano Araújo, Sporting Lisboa rescató un empate 1-1 jugando como visitante ante Juventus de Italia en Turín por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League europea.

Como viene sucediendo a lo largo de toda esta temporada, su técnico, Rui Borges, lo sigue utilizando como lateral izquierdo y no en ofensiva.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, nunca lo ha utilizado en esa posición desde que sorprendió a todos citándolo por primera vez.

El golazo de Maximiliano Araújo

Sporting Lisboa comenzó sorprendiendo a Juventus ya de entrada en Turín por la Champions League.

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia
ESPAÑA

La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

Ya a los 11 minutos, Maximiliano Araújo trepó por izquierda y les ganó a todos con un zurdazo rasante al segundo palo del arquero Michele Di Gregorio.

El uruguayo siguió jugando a gran ritmo y sin errores por su banda.

No obstante, Juventus fue con todo en busca del empate y lo consiguió sobre los 33 minutos, con un tanto de Dusan Vlahovic.

Más allá de esto, el empate fue tomado como un gran resultado de parte del equipo portugués, que se llevó una igualdad de visitante ante un grande de Europa.

Maximiliano Araújo Juventus Champions League Sporting

