Video: avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló cerca de un aeropuerto en Estados Unidos

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al Aeropuerto Internacional de Louisville, en Estados Unidos .

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 pm locales", informó la Administración Federal de Aviación de este país, que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía desde el estado de Kentucky con destino a Hawái .

Distintas personas captaron el momento del accidente y los instantes posteriores, y luego lo subieron a las redes sociales , lugar donde las imágenes y videos se viralizaron .

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave . "Por el momento, no se han confirmado heridos ni fallecidos ", informó la compañía en un comunicado.

"UPS publicará más datos a medida que estén disponibles, pero la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está a cargo de la investigación y será la principal fuente de información sobre la investigación oficial", agregó la comunicación empresarial.

OH MY LORD ITS A BELT OF FIRE AND EXPLOSIONS

INSANE FOOTAGE FROM THE UPS PLANE CRASH IN LOUISVILLE, KENTUCKY



INSANE FOOTAGE FROM THE UPS PLANE CRASH IN LOUISVILLE, KENTUCKY







pic.twitter.com/34XLwYRyqm — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) November 4, 2025

Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras los bomberos combatían el incendio. Mientras que un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

Con información de AFP.