Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Mundo / ACCIDENTE AÉREO

Video: avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló cerca de un aeropuerto en Estados Unidos

La aeronave contaba con tres tripulantes, pero por el momento no hay reportes de heridos ni muertos

4 de noviembre 2025 - 21:15hs
accidente

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al Aeropuerto Internacional de Louisville, en Estados Unidos.

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 pm locales", informó la Administración Federal de Aviación de este país, que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía desde el estado de Kentucky con destino a Hawái.

Distintas personas captaron el momento del accidente y los instantes posteriores, y luego lo subieron a las redes sociales, lugar donde las imágenes y videos se viralizaron.

Más noticias
Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil
ACCIDENTE AÉREO

Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil, incluido el director de una serie sobre la tragedia de Chapecoense

Accidente aéreo en Italia
VIDEO

Accidente aéreo en Italia: el impactante video de una avioneta que cayó en medio de la ruta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theinformant_x/status/1985843927539191923&partner=&hide_thread=false

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave. "Por el momento, no se han confirmado heridos ni fallecidos", informó la compañía en un comunicado.

"UPS publicará más datos a medida que estén disponibles, pero la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está a cargo de la investigación y será la principal fuente de información sobre la investigación oficial", agregó la comunicación empresarial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WW3_Monitor/status/1985845517423636924&partner=&hide_thread=false

Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras los bomberos combatían el incendio. Mientras que un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

Con información de AFP.

Temas:

avión UPS aeropuerto Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario
ASSE

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

Reconozco el exceso: las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE
ASSE

"Reconozco el exceso": las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
ASTRONOMÍA

Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos