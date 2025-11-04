Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

Este jueves podrá verse una superluna en el cielo uruguayo, un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra.
La cercanía hace que el satélite se vea más grande y brillante de lo habitual.
Según explicó Andrea Maciel, del Observatorio Astronómico Los Molinos, la superluna “no es un término astronómico oficial, pero es real”.
Sucede porque la órbita lunar es elíptica y no circular, lo que provoca variaciones en la distancia con la Tierra.
Cuando ambos momentos —plenilunio y perigeo— coinciden, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa.
Aunque el fenómeno genera expectación, los astrónomos subrayan que no tiene efectos físicos sobre la Tierra.
Cómo y cuándo se verá desde Uruguay
En Uruguay, la superluna saldrá a las 18:33 de este jueves 4 de noviembre y podrá observarse durante toda la noche. Será visible a simple vista, especialmente desde zonas abiertas con baja contaminación lumínica.
El brillo adicional permitirá distinguirla fácilmente incluso desde áreas urbanas.
Las mejores condiciones de observación se darán con cielos despejados y baja nubosidad.