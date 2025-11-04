Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

La órbita elíptica de la Luna provoca variaciones visibles en su tamaño aparente

4 de noviembre 2025 - 11:36hs
Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama superluna
Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama "superluna" Getty Images

Este jueves podrá verse una superluna en el cielo uruguayo, un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de su órbita a la Tierra.

La cercanía hace que el satélite se vea más grande y brillante de lo habitual.

Según explicó Andrea Maciel, del Observatorio Astronómico Los Molinos, la superluna “no es un término astronómico oficial, pero es real”.

Más noticias
guia astronomica de noviembre: que mirar en el cielo uruguayo
ASTRONOMÍA

Guía astronómica de noviembre: qué mirar en el cielo uruguayo

de jefe comercial a youtuber financiero: la historia de gaston, el uruguayo que ensena a invertir
INVERSIONES

De jefe comercial a youtuber financiero: la historia de Gastón, el uruguayo que enseña a invertir

Sucede porque la órbita lunar es elíptica y no circular, lo que provoca variaciones en la distancia con la Tierra.

Cuando ambos momentos —plenilunio y perigeo— coinciden, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa.

Aunque el fenómeno genera expectación, los astrónomos subrayan que no tiene efectos físicos sobre la Tierra.

Cómo y cuándo se verá desde Uruguay

En Uruguay, la superluna saldrá a las 18:33 de este jueves 4 de noviembre y podrá observarse durante toda la noche. Será visible a simple vista, especialmente desde zonas abiertas con baja contaminación lumínica.

El brillo adicional permitirá distinguirla fácilmente incluso desde áreas urbanas.

Las mejores condiciones de observación se darán con cielos despejados y baja nubosidad.

Temas:

Superluna Tierra Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Cardama
ESPAÑA

Caso Cardama: notario español que figura en certificado de EuroCommerce presentó denuncia en España por falsificación de firma

Festejo de Kike Olivera
BRASIL

Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos