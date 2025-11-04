Así se verá la superluna desde Uruguay: claves del fenómeno astronómico

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama "superluna" Getty Images

Este jueves podrá verse una superluna en el cielo uruguayo , un fenómeno que ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo , el punto más cercano de su órbita a la Tierra.

La cercanía hace que el satélite se vea más grande y brillante de lo habitual.

Según explicó Andrea Maciel , del Observatorio Astronómico Los Molinos, la superluna “no es un término astronómico oficial, pero es real”.

Sucede porque la órbita lunar es elíptica y no circular , lo que provoca variaciones en la distancia con la Tierra.

Cuando ambos momentos —plenilunio y perigeo— coinciden, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa.

Aunque el fenómeno genera expectación, los astrónomos subrayan que no tiene efectos físicos sobre la Tierra.

Cómo y cuándo se verá desde Uruguay

En Uruguay, la superluna saldrá a las 18:33 de este jueves 4 de noviembre y podrá observarse durante toda la noche. Será visible a simple vista, especialmente desde zonas abiertas con baja contaminación lumínica.

El brillo adicional permitirá distinguirla fácilmente incluso desde áreas urbanas.

Las mejores condiciones de observación se darán con cielos despejados y baja nubosidad.