Guía astronómica de noviembre: qué mirar en el cielo uruguayo

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) informó que noviembre presentará múltiples eventos astronómicos visibles desde Uruguay , incluyendo conjunciones planetarias, fases lunares y lluvias de meteoros observables a simple vista en distintos horarios.

El mes comenzará el sábado 1 con la conjunción entre la Luna y Saturno , visible desde las 19:30 hacia el noreste hasta la puesta de ambos astros.

El miércoles 5 , la lluvia de meteoros Táuridas del sur alcanzará su máximo con hasta cinco meteoros por hora , siendo el mejor momento de observación a la 1:30 , mirando hacia el norte . Esa noche coincidirá con la Luna llena .

El jueves 6 , la Luna se acercará a las Pléyades , visible al noreste desde las 22:00 hasta su puesta.

El sábado 8, se producirá la conjunción de Mercurio y Antares, observable baja sobre el suroeste a partir de las 20:15, con Marte alineado bajo esa formación.

El lunes 10, la Luna se encontrará con Júpiter y Pollux, visibles desde la 1:00 hasta poco antes del amanecer.

El martes 11, la lluvia de meteoros Táuridas del norte ofrecerá hasta cinco meteoros por hora, con mejor momento a la 1:30 del día 12 hacia el norte.

El miércoles 12, la Luna se alineará con Régulo, visible desde las 3:00 del día 13 hacia el noreste hasta el amanecer. Ese día también se registrará el cuarto menguante.

El jueves 13, se observará la conjunción entre Mercurio y Marte, baja sobre el suroeste desde las 20:15.

Meteoros, oposiciones y nuevos ciclos lunares

El lunes 17, la fina Luna menguante se acercará a Spica, visible al este desde las 4:15, por aproximadamente una hora. Esa madrugada coincidirá con la lluvia de meteoros Leónidas, con hasta diez meteoros por hora y mejor visibilidad a las 3:30 del martes 18 hacia el noreste.

El jueves 20 se producirá la Luna nueva, marcando el inicio de un nuevo ciclo lunar.

El viernes 21, Urano alcanzará su oposición, momento en que será más brillante y visible durante toda la noche.

El mes cerrará el viernes 28 con el cuarto creciente, completando el calendario astronómico de noviembre, según los datos difundidos por el OALM.