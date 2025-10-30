Tercer día del juicio a Diego García en Argentina: declaran los futbolistas, y abogado de la joven estudia denunciar por "falso testimonio" a excompañeras

Este jueves se desarrollará en Argentina la tercera y penúltima audiencia del juicio contra el futbolista de Peñarol Diego García , acusado de abuso sexual con acceso carnal por una joven que lo denunció en 2021 , cuando ambos eran deportistas de Estudiantes de La Plata.

El juicio comenzó este martes, en una jornada que tuvo como destaque principal la declaración de la denunciante, Clara , exjugadora de hockey de Estudiantes. Este miércoles declararon d istintos peritos, la mamá de Clara y familiares de García , estos últimos presentados por su defensa, encabezada por el abogado Diego Bandín.

Este jueves se espera que declaren varios futbolistas que estaban en Estudiantes junto al futbolista uruguayo, según informó a Referí el abogado de Clara, Marcelo Peña.

Doce futbolistas fueron citados a declarar por el caso , todos presentes en la fiesta en la que ocurrieron los presuntos hechos. Ellos son: Martín Cauteruccio, Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski.

Este viernes se realizará la última audiencia del juicio, en la que ambas partes realizarán los alegatos de cierre. Luego el juez del caso tendrá un poco más de una semana para resolver. La denuncia contempla una pena de entre 6 y 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

En Peñarol esperan que el futbolista pueda volver a Uruguay alrededor del próximo fin de semana, donde podrá esperar el veredicto del juicio y estará a las órdenes del entrenador Diego Aguirre.

La declaración de Clara, que terminó hospitalizada, y el relato de su madre

diego-garcia-jpeg..webp Diego García durante su paso por Estudiantes

El juicio contra García comenzó el martes con la declaración de Clara. Peña afirmó que la declaración de su defendida duró alrededor de "una hora", en la que se quebró en varias oportunidades relatando los hechos que denunció.

Clara denuncia desde 2021 que García la acorraló en un baño del lugar donde se desarrollaba la fiesta con el deseo de tener relaciones sexuales. Afirma que ante su negativa el jugador uruguayo la tiró contra una pared y luego la penetró sin su consentimiento.

Tras su denuncia, Estudiantes separó del plantel a García. Fue cedido a Talleres, Patronato, estuvo en Emelec de Ecuador y luego recaló en Liverpool en 2024, donde tuvo una buena temporada que le valió la llegada a Peñarol.

Durante la declaración de Clara, el futbolista de Peñarol debió dejar la sala. "Su testimonio se mantiene en estricta reserva, al igual que su identidad y la de su familia, quienes ya declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal V", detalló el diario 0221 de La Plata.

Según el abogado de la mujer, a Clara "la tuvieron que internar" y sedar luego de salir del juzgado. Peña lamentó la "revictimización" que ha sufrido su clienta en estos últimos días, algo que incluso sintió "en carne propia".

El miércoles el defensor presentó a la madre de la joven, que habló sobre el "daño" que ocasionó a su hija y a la familia el abuso que denuncia.

"Era una jugadora de hockey juvenil, ascendiendo a primera, goleadora. De golpe dejó todo", expresó Peña, quien dijo que la madre describió "cómo era antes y después" su hija, quien hoy vive "en terapia y con pastillas".

Durante la pasada jornada también se presentaron la madre, la pareja y la hermana de García, quienes según Peña destacaron al futbolista como persona, algo que "sorprendió" al defensor. Referí conversó con el abogado del futbolista, Bandín, quien destacó que las declaraciones de los allegados de García estuvieron "muy bien".

La "sonrisita" de Clara que utiliza la defensa de García y la posible denuncia por "falso testimonio" contra excompañeras

20250706 Diego García Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (22).jpeg Diego García en Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Otro de los testigos que declaró el miércoles fue el DJ de la fiesta de 2021, que afirmó que "vio a Clara en el baño" en cuclillas, con mirada perdida, y le preguntó si estaba bien, a lo que ella asintió sin dar detalles.

De acuerdo a Peña, al principio Clara no le contó a nadie sobre la situación, y al rato de lo sucedido solo "llamó a dos amigas" para irse del lugar.

Otras testigos fueron algunas excompañeras de Clara en el hockey de Estudiantes, también presentes en el festejo. Las mujeres declararon que la joven "siempre lloraba", y recordaron que cuando la denunciante salió del baño "hizo una sonrisita".

"De eso se agarra la defensa" de García, criticó el abogado, que no descarta denunciar por "falso testimonio" a las excolegas de Clara. Para el defensor las mujeres "mienten", y están complotadas con los jugadores del Pincha.

Peña afirmó que la prueba clave en el caso es el "golpe en el pómulo" que sufrió Clara, según la defensa cuando fue lanzada contra la pared por García, y que quedó registrado en las pericias.