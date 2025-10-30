ASSE advierte por nueva modalidad de estafa por WhatsApp: delincuentes piden datos por supuesto nuevo esquema de vacunación

Este jueves la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) alertó a la población sobre un nuevo intento de estafa que utiliza su imagen para engañar a los usuarios a través de WhatsApp.
Según el comunicado del prestador de salud estatal, en las últimas horas se detectó la circulación de mensajes y llamadas desde números de teléfono con un logo de ASSE, solicitando datos personales y un código QR bajo el pretexto de una presunta campaña vinculada a un nuevo esquema de vacunación.
Los números implicados en este intento de fraude corresponden a líneas registradas en Argentina, específicamente: +54 9 2216 92-5865 y +54 9 11 5900-8584. Según las autoridades, esta modalidad busca hackear los dispositivos móviles y acceder a información personal, incluyendo cuentas bancarias.
ASSE enfatizó que no está llevando a cabo ninguna campaña de vacunación por esta vía y exhortó a la población a estar atenta y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso que se reciba en este contexto. La entidad reiteró la importancia de no compartir información personal ni códigos QR solicitados a través de canales no oficiales.