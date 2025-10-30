ASSE advierte por nueva modalidad de estafa por WhatsApp: delincuentes piden datos por supuesto nuevo esquema de vacunación

Sede central de ASSE en Montevideo. Foto de archivo Diego Battiste

Este jueves la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) alertó a la población sobre un nuevo intento de estafa que utiliza su imagen para engañar a los usuarios a través de WhatsApp.

Según el comunicado del prestador de salud estatal, en las últimas horas se detectó la circulación de mensajes y llamadas desde números de teléfono con un logo de ASSE, solicitando datos personales y un código QR bajo el pretexto de una presunta campaña vinculada a un nuevo esquema de vacunación.

Los números implicados en este intento de fraude corresponden a líneas registradas en Argentina, específicamente: +54 9 2216 92-5865 y +54 9 11 5900-8584. Según las autoridades, esta modalidad busca hackear los dispositivos móviles y acceder a información personal, incluyendo cuentas bancarias.

ASSE enfatizó que no está llevando a cabo ninguna campaña de vacunación por esta vía y exhortó a la población a estar atenta y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso que se reciba en este contexto. La entidad reiteró la importancia de no compartir información personal ni códigos QR solicitados a través de canales no oficiales.

Recomendaciones para no caer en ciberataques: Contraseñas seguras: Uso de contraseñas biométricas (huellas digitales, reconocimiento facial). Cambiar contraseñas con regularidad para evitar vulnerabilidades. La computación cuántica podría hacer obsoletas las contraseñas actuales en el futuro.

Autenticación en dos pasos: Activar autenticación en dos pasos para agregar una capa extra de seguridad. Utilizar aplicaciones con autenticación multifactor, especialmente en servicios críticos (bancos, correos electrónicos).

Precaución con la información personal: Evitar compartir datos personales en redes sociales (nombres, direcciones, fechas de nacimiento). Los ciberdelincuentes pueden usar esta información para suplantar identidades y cometer fraudes.

Descargas seguras: Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales (Google Play, App Store). Realizar actualizaciones de software solo desde fuentes oficiales.

Cuidado con la urgencia: Fraudes digitales suelen generar sensación de urgencia para que las víctimas tomen decisiones rápidas (clic en enlaces, proporcionar información personal). El phishing es un método común donde los atacantes imitan páginas legítimas.

Dispositivos actualizados y copias de seguridad: Mantener dispositivos actualizados para protegerse de nuevas amenazas. Realizar copias de seguridad periódicas para recuperar información en caso de un ataque de ransomware.

