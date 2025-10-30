Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín  10°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

ASSE advierte por nueva modalidad de estafa por WhatsApp: delincuentes piden datos por supuesto nuevo esquema de vacunación

Los números implicados en este intento de estafa corresponden a líneas registradas en Argentina, específicamente: +54 9 2216 92-5865 y +54 9 11 5900-8584

30 de octubre 2025 - 13:37hs
Sede central de ASSE en Montevideo. Foto de archivo
Sede central de ASSE en Montevideo. Foto de archivo Diego Battiste

Este jueves la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) alertó a la población sobre un nuevo intento de estafa que utiliza su imagen para engañar a los usuarios a través de WhatsApp.

Según el comunicado del prestador de salud estatal, en las últimas horas se detectó la circulación de mensajes y llamadas desde números de teléfono con un logo de ASSE, solicitando datos personales y un código QR bajo el pretexto de una presunta campaña vinculada a un nuevo esquema de vacunación.

Los números implicados en este intento de fraude corresponden a líneas registradas en Argentina, específicamente: +54 9 2216 92-5865 y +54 9 11 5900-8584. Según las autoridades, esta modalidad busca hackear los dispositivos móviles y acceder a información personal, incluyendo cuentas bancarias.

Más noticias
ministerio del interior advierte por nueva estafa en redes sociales: utiliza la imagen de orsi y promete inversiones seguras
ADVERTENCIA

Ministerio del Interior advierte por nueva estafa en redes sociales: utiliza la imagen de Orsi y promete inversiones seguras

Banderas de Uruguay y Brasil, frontera
OPERATIVO

Legisladores de la oposición llamaron a reforzar controles en la frontera con Brasil tras masacre en Río de Janeiro

ASSE enfatizó que no está llevando a cabo ninguna campaña de vacunación por esta vía y exhortó a la población a estar atenta y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso que se reciba en este contexto. La entidad reiteró la importancia de no compartir información personal ni códigos QR solicitados a través de canales no oficiales.

Recomendaciones para no caer en ciberataques:

  • Contraseñas seguras:

    • Uso de contraseñas biométricas (huellas digitales, reconocimiento facial).

    • Cambiar contraseñas con regularidad para evitar vulnerabilidades.

    • La computación cuántica podría hacer obsoletas las contraseñas actuales en el futuro.

  • Autenticación en dos pasos:

    • Activar autenticación en dos pasos para agregar una capa extra de seguridad.

    • Utilizar aplicaciones con autenticación multifactor, especialmente en servicios críticos (bancos, correos electrónicos).

  • Precaución con la información personal:

    • Evitar compartir datos personales en redes sociales (nombres, direcciones, fechas de nacimiento).

    • Los ciberdelincuentes pueden usar esta información para suplantar identidades y cometer fraudes.

  • Descargas seguras:

    • Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).

    • Realizar actualizaciones de software solo desde fuentes oficiales.

  • Cuidado con la urgencia:

    • Fraudes digitales suelen generar sensación de urgencia para que las víctimas tomen decisiones rápidas (clic en enlaces, proporcionar información personal).

    • El phishing es un método común donde los atacantes imitan páginas legítimas.

  • Dispositivos actualizados y copias de seguridad:

    • Mantener dispositivos actualizados para protegerse de nuevas amenazas.

    • Realizar copias de seguridad periódicas para recuperar información en caso de un ataque de ransomware.

Temas:

Estafa ASSE WhatsApp Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Las escuelas de verano no mueven la aguja para el efecto del largo receso
EDUCACIÓN

Calendario escolar 2026: la semana que se le podría ganar al verano y los argumentos de los que impulsan esta idea

Diego García en Peñarol vs Cerro Largo
PEÑAROL

Segundo día de juicio a Diego García en Argentina: declararon peritos y hubo una decisión clave de la mujer que denunció abuso sexual

Parodistas Adams 2025
CARNAVAL 2026

Una figura histórica de Canal 4 fichó por Parodistas Adams, que además anunció el regreso de un cantante popular para el Carnaval 2026

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos