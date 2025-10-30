Dólar
/ Nacional / OPERACIÓN

Policía de Maldonado incautó varios ladrillos de droga, cargadores y más de mil cartuchos durante un allanamiento en un asentamiento

La operativa contó con la supervisión de Fiscal Letrada Departamental de Maldonado de 4º turno, la Dra. Ana Carolina Dean

30 de octubre 2025 - 15:59hs
Incautación de drogas en Maldonado

Personal de la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado llevó adelante este jueves en la mañana un allanamiento en el asentamiento Los Eucaliptus, donde incautó varios ladrillos de droga, un arma, cargadores y más de mil cartuchos de bala de diversos calibres.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado, la Brigada Antidrogas contó con el apoyo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III para la operación.

Como resultado de allanamiento en el asentamiento, los oficiales lograron incautar:

  • Dos ladrillos y medio, y tres envoltorios con cocaína, con un peso total de 2.703 gramos.
  • Cuatro ladrillos de marihuana, con un peso total de 2.593 gramos.
  • Un revólver calibre 22.
  • Cuatro cargadores para pistola 9 mm.
  • 1.020 cartuchos de diversos calibres: .243, .45, .40, .38, .32, 9 mm y .22.
  • Cuatro equipos Handy.
  • Un binocular.

En el lugar de los hechos trabajó personal de Policía Científica, quien llevó adelante el relevamiento y la documentación de indicios para las pericias correspondientes.

La operativa contó con la supervisión de Fiscal Letrada Departamental de Maldonado de 4º turno, la Dra. Ana Carolina Dean.

