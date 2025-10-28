Tres jóvenes fueron rapiñados cuando salían de un boliche: uno de ellos fue apuñalado y recibió 100 puntos de sutura

Tres jóvenes oriundos de Maldonado fueron rapiñados en el barrio Parque Batlle de Montevideo después de salir un local bailable. Uno de ellos fue apuñalado en un brazo y recibió "100 puntos aproximadamente" de sutura.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes, cuando los jóvenes de entre 20 y 21 años salieron del local bailable El Rancho Bar, ubicado en Pocitos .

Los jóvenes usualmente concurrían a este lugar debido a que "es un lugar muy típico de la gente del interior" , según contó uno de ellos. Pero cuando se retiraron y se dirigían hasta un restaurante de comida rápida fueron increpados por "cuatro hombres y una mujer" , según dijeron a Telemundo de Canal 12.

“Nos empiezan a insultar, a gritar cosas y a acercarse cada vez más de forma violenta, al punto de que llegaron a correr ", dijo el joven quien agregó que se tocaban las riñoneras manifestando "que tenían algún arma blanca o pistola ".

Uno de ellos fue atrapado por uno de los atacantes. "Me intercepta uno por una cuadra, nunca lo miré a la cara. Creo que me cegué y miré para abajo, empecé a sacar las cosas de mis bolsillos”, detalló la víctima.

Llevaba consigo el celular y unos documentos, pero no tenía efectivo. "Él me decía: 'dame la billetera', yo le di todo. Entonces por eso probablemente me apuñaló, porque él seguía pensando que yo tenía plata", agregó.

“La verdad no sentí nada, en ningún momento me di cuenta que me habían apuñalado. Lo primero que vi fue sangre, él se alejó y vi mucha sangre en el piso, el champion lo tenía lleno de sangre", recordó.

Ante la desesperación gritó los nombres de sus amigos y además se sacó su remera para hacerse "un torniquete en el brazo". Una pareja auxilió al joven y llamó a la Policía.

Uno de los muchachos dijo sobre su amigo que "los médicos directamente no saben con qué arma blanca fue que lo atacaron porque parece que fueran machetazos. No fue (solo) una apuñalada, fueron como tres que básicamente le destrozaron el músculo”, contó.

"Le pusieron unos 100 puntos aproximadamente, tuvieron que coserlo internamente y externamente. Fue más que nada una desgracia con suerte porque fue un milagro que no le agarrara la arteria, porque si la agarraba muy posiblemente no sería así la historia como es ahora”, dijo el amigo del atacado.

Los jóvenes de Maldonado quienes están en la capital del país, piden que se haga Justicia por el caso.