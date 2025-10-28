Lo que se sabe hasta el momento sobre el caso de la adolescente de 14 años que denunció haber sido violada en el Prado

La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga la denuncia de una adolescente de 14 años que aseguró haber sido violada y rapiñada en el Prado . Hasta el momento no hay detenidos , aunque sí hubo una persona demorada por averiguaciones, según pudo saber El Observador en base a fuentes del caso.

De acuerdo al parte oficial, en la noche del domingo una joven de 14 años se encontraba caminando con su novio, un joven de su misma edad, cuando un delincuente mayor de edad se les aproximó y los amenazó con un arma de fuego .

Allí, el atacante robó las pertenencias de la adolescente y abusó de ella, según la denuncia de la menor .

VIOLENCIA Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

CRIMEN DE LUIS DELFINO Homicidio de Luis Delfino: adolescente que asesinó al exjuez fue condenado a cumplir siete años y medio en Inisa

Más tarde, el padre de la adolescente realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte, donde declaró y fue puesto en libertad debido a que hasta el momento no se cuenta con las evidencias suficientes para solicitar una orden de detención, según explicaron a El Observador.

Tras esto, la fiscalía dispuso su citación para este lunes, sin embargo, este no se presentó, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a este medio.

La fiscal del caso, Verónica Bujarín, dijo a El Observador que actualmente Fiscalía se encuentra esperando resultados de pericias y trabajando en la toma de declaraciones.

La Unidad de víctimas de la Fiscalía, en tanto, está trabajando desde el primer momento con las familias y los adolescentes implicados en el caso para apoyarlos en el desarrollo de la investigación.

Según informó Telemundo (Canal 12), se tomaron muestras a la víctima en la búsqueda de ADN del eventual agresor sexual, aunque esto no fue confirmado por Fiscalía dado el carácter de reservado de la investigación.

Además, se aguarda la declaración de la pareja de la adolescente producto de que aún permanece en estado de shock por lo sucedido.