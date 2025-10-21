Homicidio de Luis Delfino: adolescente que asesinó al exjuez fue condenado a cumplir siete años y medio en Inisa

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas

Un adolescente de 17 años fue condenado este martes por la Justicia a siete años y medio de reclusión en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el asesinato del exjuez Luis Delfino, informó la Fiscalía General de la Nación.

El menor aceptó su culpabilidad y fue condenado mediante proceso simplificado como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado . El caso estuvo en manos del fiscal de menores Ricardo Chiecchi.

A principios de agosto el cuerpo del exabogado y exjuez, que había sido reportado como desaparecido, fue encontrado en un auto incendiado en el barrio Flor de Maroñas.

JUDICIALES Fiscalía de Toledo pedirá la imputación de un amigo del policía que mató a dos hinchas de Nacional en agosto

INVESTIGACIÓN Quién era Luis Delfino, el abogado y exjuez que apareció calcinado en su auto y con un disparo en la cabeza

El vehículo, hallado en llamas en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, había sido descubierto por un vecino que, al acercarse al auto, encontró restos humanos, incluyendo un cráneo y otros huesos en el baúl.

Inicialmente el caso fue investigado como una muerte dudosa, pero Policía Científica confirmó que la víctima había sido asesinada con un disparo en la cabeza antes de ser colocada en el auto.

Además, el 21 de agosto la Justicia imputó a una mujer por hurto especialmente agravado en el marco de esta investigación. Se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

¿Quién era Luis Delfino?

Delfino, padre de tres hijos y separado de su esposa, fue juez durante varios años de su carrera como abogado. Uno de sus últimos destinos fue Melo y luego pasó a Ciudad de la Costa. Vivía en una casa cercana a Avenida de las Américas.

En octubre del año 2000, el exmagistrado fue cesado de su cargo de juez por falsificar un certificado. La Suprema Corte de Justicia aseguró que el abogado había falsificado documentos con el fin de obtener más tiempo para emitir las sentencias de los casos que tenía bajo su órbita.

En los últimos años, Delfino había visto resentida su actividad profesional como abogado y de hecho decidió delegar sus casos con el fin de salir a buscar nuevos clientes que le permitieran tener más ingresos. El abogado era hijo de Delfino Cazet, un experto en derecho bancario fundador de un estudio de abogado, del que la víctima fue socio durante más de 15 años.

Hace menos de cinco años, cobró una herencia tras la muerte de su madre y logró adquirir un mayor equilibrio económico. Ese dinero lo invirtió con el fin de no perder liquidez, dijeron fuentes allegadas al exjuez que prefirieron no ser mencionadas en este momento. Estos movimientos de dinero forman parte de la investigación del crimen.