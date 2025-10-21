Fiscalía de Toledo pedirá la imputación de un amigo del policía que mató a dos hinchas de Nacional en agosto

La Fiscalía de Toledo buscará imputar este martes a uno de los amigos del policía que mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico del pasado 9 de agosto, en un episodio ocurrido en la ciudad de Toledo, Canelones, confirmó El Observador con el abogado Rodrigo Rey, defensor del acusado.

El fiscal del caso, Juan Luis Álvez , solicitará la formalización del joven que, según registraron las cámaras de seguridad, saltó y golpeó el cuerpo de una de las víctimas que ya se encontraba sin vida. La audiencia comenzará a las 15:30 horas, de acuerdo con Rey.

El hecho tuvo lugar el sábado 9 de agosto, cuando un grupo de amigos se encontraba viendo el clásico del fútbol uruguayo en una vivienda de Toledo. En determinado momento, seis hinchas de Nacional llegaron al lugar , uno de ellos armado, con la presunta intención de robar una bandera de Peñarol que tenían los simpatizantes carboneros.

Ante la agresión, uno de los presentes, que es funcionario policial , utilizó su arma de reglamento y disparó, causando la muerte de dos hombres .

Dos cámaras de seguridad registraron el enfrentamiento y mostraron cómo, tras los disparos, uno de los hinchas de Peñarol saltó violentamente sobre el cuerpo de uno de los fallecidos. Ese joven es quien ahora será imputado por la Fiscalía.

Posibles delitos y situación del policía

Según fuentes del caso citadas por Telemundo, uno de los delitos que podría imputársele es el de lesiones personales, aunque la tipificación final será definida por el fiscal Álvez durante la audiencia prevista para la tarde de este martes.

En tanto, el policía que efectuó los disparos continúa en calidad de indagado, tras declarar a fines de agosto ante la Fiscalía. Por el momento, no se ha determinado su responsabilidad penal en el caso ni se han presentado cargos en su contra.