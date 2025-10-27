Dólar
/ Nacional / VIOLENCIA

Violaron a una adolescente de 14 años cuando caminaba con su novio en el Prado: un delincuente los amenazó con un arma

El padre de la joven realizó un arresto ciudadano al presunto agresor, pero quedó en libertad porque no fue detenido mientras cometía el crimen

27 de octubre 2025 - 18:20hs
FocoUy

FocoUy

Foto: FocoUy

Una adolescente de 14 años fue violada y rapiñada en el barrio Prado de Montevideo durante la noche del domingo.

A las 20:00 la menor de edad estaba caminando con su novio de su misma edad, cuando el delincuente aparentemente mayor de edad los amenazó con un arma de fuego, según confirmó El Observador con fuentes policiales.

Además de abusar de la menor, el violador se llevó las pertenencias de la adolescente, informó Telemundo de Canal 12 en primera instancia.

Más tarde, el padre de la adolescente la realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte. Al hombre se le tomó declaración pero no se lo privó de la libertad, debido a que no fue detenido en la flagrancia del crimen.

El presunto autor quedó citado para declarar esta tarde, las investigaciones están a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Verónica Bujarín.

La joven fue internada y su novio no había podido dar declaraciones debido a que estaba en estado de shock.

Temas:

adolescente PRADO Montevideo

