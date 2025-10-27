Violaron a una adolescente de 14 años cuando caminaba con su novio en el Prado: un delincuente los amenazó con un arma

Una adolescente de 14 años fue violada y rapiñada en el barrio Prado de Montevideo durante la noche del domingo.

A las 20:00 la menor de edad estaba caminando con su novio de su misma edad, cuando el delincuente aparentemente mayor de edad los amenazó con un arma de fuego , según confirmó El Observador con fuentes policiales.

Además de abusar de la menor, el violador se llevó las pertenencias de la adolescente , informó Telemundo de Canal 12 en primera instancia.

Más tarde, el padre de la adolescente la realizó un arresto ciudadano al presunto autor de la violación y lo llevó hasta la Seccional 8ª de Sayago y Prado Norte. Al hombre se le tomó declaración pero no se lo privó de la libertad , debido a que no fue detenido en la flagrancia del crimen.

El presunto autor quedó citado para declarar esta tarde, las investigaciones están a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Verónica Bujarín.

La joven fue internada y su novio no había podido dar declaraciones debido a que estaba en estado de shock.