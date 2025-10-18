Fiscalía imputó por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones a un hombre que atacó a una mujer en el barrio Cordón

El momento del ataque Foto: captura Telemundo

La Justicia imputó a un hombre que atacó a una mujer que caminaba en el barrio Cordón por abuso sexual, tentativa de rapiña y lesiones personales. Fue enviado a prisión preventiva por 120 días.

El ataque tuvo lugar en la madrugada del 11 de octubre, sobre las 05:20, en la intersección de Chaná y Juan Paullier. Varios medios difundieron las imágenes de una cámara de seguridad que muestran el momento en el que una mujer de 37 años, que está caminando por la calle, es abordada de atrás por un hombre que le tapa la boca y forcejea con ella.

Según la información policial a la que accedió El Observador, en la denuncia ante la seccional la mujer dijo que el agresor le gritaba "dame todo lo que tengas", mientras le tapaba la boca y le "tocaba su cuerpo".

En el forcejeo la mujer sufrió un golpe en la cara y también algunas heridas en las rodillas y brazos, por lo que fue atendida en una mutualista.

La Policía de Montevideo había dicho que el agresor estaba "plenamente identificado" y que su detención era inminente. Así lo había transmitido días atrás el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez. Telemundo informó que el hombre imputado tiene 38 años y 16 antecedentes penales.