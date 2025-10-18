El emotivo homenaje a Hernán Navascués y la explicación acerca de cómo se hizo hincha de Nacional a sus 7 años en Salto

Con el número 86 en la espalda, Hernán Navascués se paró en la mitad de la cancha, levantó sus brazos y saludó a las cuatro tribunas del Gran Parque Central . Algo así como lo que él mismo vivió hace 79 años en Salto, cuando nació su amor por Nacional , en una jornada que no olvidará más porque fue el día que todo el estadio Dickinson gritó "Atilio, Atilio" por el legendario goleador tricolor Atilio García.

Acompañado de su hijo asistió a un momento muy especial, en donde los hinchas le expresaron todo su cariño.

Para Navascués son las últimas semanas en el club porque a fin de año dejará la institución en la que cumplió un rol singular como delegado y defensor de las grandes disputas en los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en los internacionales.

La historia de Hernán Navascués

La misma recuerda que cuando era niño, Navascués conoció al Manco Castro, jugó de número 9 en Central de Minas y compartió equipo con el padre del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Viviendo en Salto, a los 7 años se hizo hincha de Nacional porque escuchó que todo el Estadio Dickinson gritaba “Atilio, Atilio”, por el legendario Atilio García. Estuvo con glorias de Peñarol como Juan Eduardo Hohberg y Alberto Spencer en una comida en la propia sede tricolor. Aprendió a querer los westerns gracias al cine, le gustaba leer a Dostoievski, se angustió unas horas por su hermano en la dictadura y estaba en el estudio de Luis Lacalle el día que comentó que había recibido tres botellas de vino que luego se supieron que tenían veneno y mataron a la esposa de Mario Heber. También le entregó la medalla de los 30 años de socio de Nacional al actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a quien conoció de niño cuando, en aquellos años duros que vivió el país, se encontraba con su padre casi a escondidas.

Nació en Durazno, pero por el trabajo de su padre que vendía lubricantes para Ancap, tuvo una niñez muy nómade. A los 2 años se trasladó a Montevideo, luego se fue a Mercedes, Salto y Minas. “Nos acostumbramos bien, fue una niñez muy feliz”, dijo Navascués.

Su padre era hincha de Nacional, pero no le inculcó que lo fuera. Tenía dos hermanos, el menor ya fallecido, y todos fueron de Nacional.

“Jugábamos al fútbol con pelota de trapo en el interior. El otro entretenimiento eran las matiné de los cines con cuatro películas. Íbamos a la escuela, pero a su vez, el fin de semana, estaba el cine y las ruedas de amigos, los picados, también jugábamos al básquetbol y había muchas plazas de deportes”, recordó el exdelegado de Nacional para Referí.

