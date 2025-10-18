El susto que dio Maxi Gómez en el triunfo ante Miramar Misiones: qué ocurrió con el delantero de Nacional

Nacional le ganó 3-1 a Miramar Misiones en el Parque Central este sábado por la noche, con un golazo de Rómulo Otero y dos goles de penal de Maximiliano Gómez , que dio un susto al equipo tricolor al final del encuentro.

El delantero dejó con preocupación a Nacional y al entrenador Pablo Peirano al minuto 76. En una jugada por la banda derecha, Gómez recibió una falta de atrás de Fabricio Tirado, que pisó con los tapones el talón del delantero tricolor. El árbitro Javier Burgos le sacó la roja directa al futbolista cebrita.

Gómez debió ser atendido por el cuerpo médico de Nacional durante algunos minutos. Aunque el futbolista pudo seguir en el campo, seis minutos después Peirano lo sacó del campo y puso en su lugar a Christian Ebere.

Según supo Referí, Gómez terminó el partido con un fuerte dolor en la zona de la falta, un lugar en el que además tenía lesiones previas.

Fuentes de Nacional indicaron, por otra parte, que por el momento lo de Gómez es tratado como un "golpe", que le dejó una herida superficial de algunos centímetros de largo.

Con sus dos goles de este sábado, Gómez empató a Abel Hernández como máximo goleador del Torneo Clausura, con nueve anotaciones. El delantero lleva 12 goles en total en el 2025, tres de ellos convertidos con Defensor Sporting.