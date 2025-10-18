Dólar
Nacional vs Miramar Misiones EN VIVO por el Torneo Clausura: Maxi Gómez convirtió de penal

Nacional y Miramar Misiones juegan hoy desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central

18 de octubre 2025 - 17:14hs

EN VIVO

Nacional vs Miramar Misiones se enfrentan hoy desde la hora 18.30 por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Gran Parque Central en el último partido que los tricolores jugarán de locales en la Liga AUF Uruguaya 2025.

El partido se puede ver en VTV Plus a través de todos los cables y por Disney+ en streaming.

Seguí aquí en vivo la previa, el minuto a minuto y las estadísticas:

Seguí en vivo Nacional vs Miramar Misiones

Minuto 14: ¡goool de Nacional!

Maxi Gómez remató el penal a la derecha y el golero se tiró a la izquierda.

Nacional 1-0 Miramar Misiones

Minuto 13: penal para Nacional

Tras llamado del VAR, el árbitro Javier Burgos sancionó penal por una falta de Federico Alonso sobre Gonzalo Carneiro.

El zaguero, en el intento por rechazar el balón, golpeó al delantero de Nacional, quien había entrado primero en contacto con la pelota.

Correcta decisión del VAR de llamar al árbitro para que revisara la jugada porque no había visto el penal en la cancha.

Minuto 9: Julián Millán generó la segunda situación de gol

El zaguero colombiano, Julián Millán, remató desde afuera del área y exigió a Moreno, quien desvió a medias su remate y en el rebote pudo convertir Maxi Gómez.

Minuto 4: Boggio se lo perdió solo de cara al arco

Nacional protagonizó un formidable contragolpe que nació en los pies de Rómulo Otero en la mitad de la cancha, con un pase largo para la carrera por derecha de Lucas Villalba, quien llegó al fondo de la cancha y levantó el centro para Luciano Boggio. El volante entró solo en el área, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Minuto 2: primer aviso de Miramar Misiones, se salvó Nacional

En un córners, el primero del partido, Pandiani ganó en el área y dejó la pelota a Pablo López quien remató por arriba del arco. Fue el primer aviso de Miramar Misiones.

Minuto 1: el cambio que hizo Peirano en el dibujo de Nacional

Peirano paró un equipo con un claro 1-4-1-3-2, con una defensa integrada por Ancheta, Coates, Millán y Romero;; por delante Villalba como volante central y por delante una línea de tres con Villalba, Boggio y Otero; los dos delanteros fueron Carneiro y Maxi Gómez.

Comenzó el partido Nacional vs Miramar Misiones en el GPC

Emotivo homenaje de Nacional a Hernán Navascués

A 20 minutos del inicio del partido, Nacional le brindó un emotivo mensaje a Hernán Navascués. Le entregaron una camiseta con el número 86, en referencia a los años que cumple, y desde el medio del campo saludó a todas las tribunas.

Podés conocer la historia de Navascués haciendo clic aquí.

Miramar Misiones en una situación límite con la tabla del descenso

El equipo que dirige Bernardo Giordano llega al final de la temporada 2025 asfixiado por la tabla del descenso y necesita ganarle a Nacional.

Si Miramar Misiones pierde con Nacional el cebrita necesita ganar los tres partidos que le quedan del Clausura y que Wanderers pierda los cuatro partidos para ir a un desempate.

El Gran Parque Central no se llena para el último partido de los albos en la temporada 2025

Se llevan vendidas para el partido entre Nacional y Miramar 21.000 entradas, incluidos los butaquistas y palquistas. Miramar Misiones adquirió 46 localidades.

El estadio de los tricolores no estará lleno en el último partido del equipo de Pablo Peirano como local.

Los titulares de Miramar Misiones

Miramar, que viene de igualar 2-2 con Peñarol, jugará con la misma oncena que le planteó un gran partido a los aurinegros. Los 11 ante Nacional serán: Juan Moreno, Mauricio Gómez, Federico Alonso, Andrés Olivera, Guzmán Pereira, Pablo López, Denis Olivera, Óscar Diez, Axel Pandiani, Facundo Silvera, Sebastián Da Silva.

Pablo Peirano confirmó el equipo para enfrentar a Miramar

Estos son los 11 jugadores de Nacional para enfrentar a Miramar Misiones: El probable equipo de Peirano para hoy: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Villalba, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero; Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

Nacional salió "muy conforme" tras la audiencia en el TAS por la quita de tres puntos

Nacional presentó este viernes en la audiencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por su sigla en inglés) sus descargos tras el recurso presentado con relación a la quita de 3 puntos que les aplicó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes en el clásico de la final del Torneo Intermedio.

"Salimos muy conformes. Notamos un panel muy abierto y garantista para ambas partes. Hubo recepción en las formas del interrogatorio, sin limitar los derechos de cada uno", admitió Enrique Campos, delegado de Nacional ante la AUF en la tarde de este viernes en Carve Deportiva AM 1010.

Y añadió: "Creemos haber hecho una buena prueba. Que el hincha tenga la absoluta tranquilidad de que hemos actuado con la mayor diligencia y el mayor esmero posibles".

Según expresó el delegado tricolor, estuvieron "siempre con el norte puesto en desplegar todas las acciones posibles para defender los intereses del club y tratar de demostrar lo que a nuestro criterio fue un error en la consideración de los fallos apelados".

Nacional espera el fallo para dentro de dos semanas, previo a la última fecha del Torneo Clausura.

Si Nacional recupera los tres puntos los sumará en las tablas del Clausura y en la Anual.

El ambicioso Máster Plan para el Gran Parque Central mira de reojo al Mundial 2030

En un informe de Referí podés conocer lo último del Máster Plan para el Gran Parque Central y cómo avanza el proceso para presentarlo a la Asamblea de Socios de Nacional.

Los 21 convocados por Bernardo Giordano en Miramar Misiones

Probable equipo de Nacional para jugar ante Miramar Misiones

Se anuncian los ingresos de Lucas Villalba, Rómulo Otero y Gonzalo Carneiro en el equipo titular y las salidas del juvenil Alexander Dos Santos, Christian Ebere y Lodeiro.

El probable equipo de Peirano para hoy: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Villalba, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero; Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

Los 21 convocados por Pablo Peirano en Nacional, las tres bajas, cuatro regresos

Pablo Peirano, anunció una lista con 21 futbolistas, que tiene tres bajas y cuatro regreso.

Regresan a la convocatoria Luis Mejía, quien estuvo ausente el pasado fin de semana por su actividad con la selección de Panamá, el juvenil Exequiel Mereles, luego del diferendo que se planteó en la extensión del contrato, Cristian Oliva, recuperado de la lesión, y Nicolás Rodríguez.

No fueron convocados para este partido los colombianos Hayen Palacios ni Juan Pablo Patiño. También es baja Nicolás Lodeiro, quien fue expulsado en el último partido ante Danubio y el tribunal le aplicó una fecha de suspensión.

Estos son los 21 de Peirano para jugar ante Miramar Misiones:

Así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura

Así está la tabla de goleadores del Torneo Clausura

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

A qué hora juegan Nacional vs Miramar Misiones

El partido comenzará a la hora 18.30 y será el último de los tricolores como locales en el Gran Parque Central. Los tres últimos jugarán fuera de su estadio.

Nacional vs Miramar Misiones en vivo

Comienza la transmisión de Referí del partido Nacional vs Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Clausura.

