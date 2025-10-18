Nacional vs Miramar Misiones EN VIVO por el Torneo Clausura: Maxi Gómez convirtió de penal

Live Blog Post

Nacional salió "muy conforme" tras la audiencia en el TAS por la quita de tres puntos

Nacional presentó este viernes en la audiencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por su sigla en inglés) sus descargos tras el recurso presentado con relación a la quita de 3 puntos que les aplicó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes en el clásico de la final del Torneo Intermedio.

"Salimos muy conformes. Notamos un panel muy abierto y garantista para ambas partes. Hubo recepción en las formas del interrogatorio, sin limitar los derechos de cada uno", admitió Enrique Campos, delegado de Nacional ante la AUF en la tarde de este viernes en Carve Deportiva AM 1010.

Y añadió: "Creemos haber hecho una buena prueba. Que el hincha tenga la absoluta tranquilidad de que hemos actuado con la mayor diligencia y el mayor esmero posibles".

Según expresó el delegado tricolor, estuvieron "siempre con el norte puesto en desplegar todas las acciones posibles para defender los intereses del club y tratar de demostrar lo que a nuestro criterio fue un error en la consideración de los fallos apelados".

Nacional espera el fallo para dentro de dos semanas, previo a la última fecha del Torneo Clausura.

Si Nacional recupera los tres puntos los sumará en las tablas del Clausura y en la Anual.