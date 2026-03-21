Gustavo Tejera habló sobre su polémico arbitraje en el Progreso vs Nacional de febrero y reveló lo que el Colegio de Árbitros le dijo tras la final del año pasado en la cual Peñarol se sintió perjudicado

El árbitro Gustavo Tejera habló este viernes tras llamarse a silencio luego de su polémica actuación en el partido de la tercera fecha del Torneo Apertura en el que Nacional le ganó a Progreso en Durazno.

Nacional ganó 1-0 con gol de Julián Millán en una acción no menos polémica porque Progreso protestó mano de Silvera en el inicio de la jugada en el área.

"Fue un partido donde se dieron muchas incidencias, donde se generaron polémicas porque esas jugadas grise s siempre generan polémicas y sentí que salir a hablar era intentar explicar jugadas que normalmente para los hinchas que no lo quieren entender, siento que podía ser para peor porque sentí que no era justo salir a hablar y preferí mantenerme alejado", dijo Tejera en el estadio Luis Franzini en la previa del partido que Defensor Sporting le ganaría después 2-1 a Nacional .

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"Tuvimos esa jugada que fue la que más ruido hizo", dijo en una improvisada conferencia de prensa donde se refirió a la roja mal sacada a Cardozo.

"Si bien son esas jugadas que uno las ve y no son 100% claras de amarilla, teníamos elementos en las consideraciones para sacar la amarilla y después el Colegio dio el OK a la acción y me quedo con eso", se limitó a decir.

El entrenador de Progreso, Leonel Rocco, protestó airadamente la decisión de Tejera en la roja a Cardozo y terminó expulsado: "Terminó el partido y no lo crucé más, todavía no le volví a hacer a Progreso así que todo bien, quedó ahí no más y listo".

Cuando le preguntaron por el clima de inestabilidad que generan algunos dirigentes del fútbol con críticas a los arbitrajes, Tejera manifestó: ""La verdad es que yo estoy medio aislado de todo eso, trato de entrenar, dedicarme a lo mío y no escuchar mucha prensa ni mucho comentario. Igual es lo que pasa siempre, así que es algo a lo que estamos acostumbrados".

La conversación retrocedió en el tiempo hasta la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya donde Nacional derrotó 1-0 a Peñarol para consagrarse campeón uruguayo, en noviembre de 2025. En dicho partido, el juez no cobró un claro penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández.

"La final fue en noviembre del año pasado, un año cerrado y terminado. Creo que el balance fue positivo, fue una buena devolución también del Colegio de Árbitros y me quedo con eso", dijo como para dejar en claro que no ahondaría en conceptos sobre ese clásico.

Un par de fechas atrás, Tejera volvió a arbitrarle a Peñarol. Fue contra Danubio en el Campeón del Siglo. "Contra Danubio el clima conmigo sin problemas, buen trato de los dirigentes en zona de vestuarios, en el campo con los jugadores, un partido más como me han tocado mil partidos en el Campeón del Siglo, sin ningún problema", concluyó.