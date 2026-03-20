Inglaterra vs Uruguay: mirá la lista de convocados de Thomas Tuchel para enfrentar a la selección de Marcelo Bielsa con un compañero de Valverde como destaque

Jude Bellingham , jugador de Real Madrid y compañero de Federico Valverde , lidera la convocatoria de Inglaterra pese a no jugar con su club desde el 1° de febrero, y su compañero Trent Alexander-Arnold se ha vuelto a quedar fuera a pesar de que el seleccionador, Thomas Tuchel, ha decidido llamar a 35 jugadores para los próximos amistosos ante la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Japón.

El centrocampista del Real Madrid, que se perdió las convocatorias de setiembre y octubre y regresó en la de noviembre, se lesionó el pasado 1° de febrero y se ha perdido los últimos diez partidos con el conjunto blanco , aunque el técnico alemán decidió incluirle en la lista para los encuentros ante Uruguay, el próximo viernes 27 (16:45 horas), y Japón en el estadio de Wembley

Quien tampoco ha entrado en la convocatoria, a pesar de la amplia lista, es Alexander-Arnold , que no juega con su selección desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias, habiendo disputado solo 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los ‘Three Lions’.

Por su parte, Marcus Rashford, que está rindiendo a buen nivel en el FC Barcelona, donde es compañero de Ronald Araujo, mantiene su puesto en la lista , mientras que las novedades son el regreso del central del Manchester United Harry Maguire , que vuelve a una convocatoria 18 meses después, y el de Cole Palmer , del Chelsea, que se perdió la lista de noviembre por lesión.

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1694623793794.webp Harry Maguire AFP

Lista que se divide

También volvieron a la selección el atacante del Leeds Dominic Calver-Lewin, y destaca la primera convocatoria de James Garner, centrocampista del Everton.

"Esta convocatoria de marzo es única. Ya estamos clasificados (al Mundial) y nuestros jugadores están en una fase crucial de la temporada con sus clubes. Es la última oportunidad para impresionar y luchar por un hueco", detalló Tuchel.

Como novedad, el alemán ha dividido en dos la convocatoria. Así, algunos de sus jugadores, como Declan Rice, Harry Kane o Bukayo Saka, no estarán contra Uruguay el 27 de marzo en Wembley, y se unirán directamente para el partido contra Japón, programado cuatro días más tarde.

Lista completa de Inglaterra:

Goleros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, cedido por Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).

EFE