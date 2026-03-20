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El optimismo de Diego Godín con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, el jugador celeste que destacó y su favorita al título

El excapitán celeste consideró que Uruguay "está capacitado para ser protagonista" del Mundial

20 de marzo de 2026 7:32 hs
Diego Godín
Diego Godín Pablo Porciúncula / POOL / AFP

El exfutbolista uruguayo Diego Godín, que acumuló 161 llamados a la selección de su país, afirmó este jueves que la celeste, campeona en las Copas del Mundo de 1930 y 1950, "está capacitada para ser protagonista" en la cita del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

"Uruguay está bien, además de Fede (Valverde) la gran mayoría de los jugadores tienen un gran presente en su clubes, son jugadores jóvenes, con experiencia. Yo creo que si llegan bien, Uruguay está capacitado para ser protagonista", dijo Godín a periodistas tras participar en los sorteos de las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana en la ciudad paraguaya de Luque.

20260319 AMDEP2299. LUQUE (PARAGUAY), 19/03/2026.- La gerenta de Competiciones de Conmebol, Luciana Antunes (i), y el exfutbolista Diego Godín hablan durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 este jueves, en Luque (Paraguay). EFE
Luciana Antunes y Diego Godín

Luciana Antunes y Diego Godín

Godín mencionó la lesión de Rodrigo Bentancur, quien hoy es la "gran baja de Uruguay", por quien se espera que llegue al Mundial.

Asimismo, el exjugador del Atlético de Madrid consideró que los jugadores uruguayos "están enfocados" en jugar el Mundial, en el que la celeste comparte el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España, esta última favorita para alzar el título, según dijo.

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“España para mí es una de las favoritas del Mundial, tiene una gran selección, un juego espectacular y niveles individuales de jugadores que están pasando un gran momento”, comentó.

El exzaguero dijo que prefiere evitar un posible cruce con Argentina en 16avos de final.

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El festejo de Godín, autor del segundo gol en el partido del jueves 8 de octubre ante Bolivia en La Paz
El festejo de Godín, autor del segundo gol en el partido del jueves 8 de octubre ante Bolivia en La Paz

“Primero, si te enfrentas es bueno porque pasamos de fase de grupo. Segundo, si podés elegir no enfrentarte con Argentina, ni Argentina con Uruguay, pero en este caso hablando de Uruguay frene Argentina, Argentina es vigente campeón el mundo y de América. Para mí, junto con España los favoritos a ganar el Mundial. Para mí, si se puede evitar un cruce clásico rioplatense, que nos conocemos tantos, tan reñido y difícil, mucho mejor”.

Lo que dijo Diego Godín sobre Marcelo Bielsa

Sobre el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo que lo ve “bien”.

“Arrancaron una Eliminatoria muy buena, tuvieron un bache, una tormenta de situaciones extradeportivas que afectaron, y afectaron lo deportivo también, o viceversa. Ahora eso ya pasó, están enfocados en jugar el Mundial, con lo que significa”, comentó.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

“Yo lo veo bien. No creo que Bielsa va a cambiar su forma de ser ni de pensar ni de planificar un partido. Va a ser lo mismo que planificó cuando le ganó a Argentina en La bombonera, cuando le ganó a Brasil en el Estadio y cuando se perdieron partidos. Va a seguir el mismo camino y va a depender un poco del momento de los jugadores, de que lleguen en un buen momento”.

Con base en EFE

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