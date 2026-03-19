El regreso de Fernando Muslera a la selección uruguaya: un gesto, una necesidad y se rompió un triunvirato

El retorno de Fernando Muslera a la selección uruguaya para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo, ante Inglaterra (viernes 27) y Argelia (martes 31) en Londres y Turín, respectivamente, agitaron la vida del combinado que dirige el argentino Marcelo Bielsa .

El golero está ahora en pleno viaje a Europa, con el entrenador , para incorporarse a la concentración que la AUF montará en Londres desde este viernes 20 y hasta el final de esta última venta previo al Mundial, el martes 31.

Serán 11 días de convivencia de Bielsa con los futbolistas que en junio y julio estarán disputando el torneo de Canadá, EEUU y México, en el que Uruguay fue emparejado en el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Es la primera vez después de 18 meses , que Bielsa vuelve a pensar en un histórico futbolista del combinado, tras la incómoda situación que se planteó entre el entrenador y Luis Suárez , a quien convocó para la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias, en noviembre de 2023, llevó a la Copa América 2024 y luego se planteó un duro choque entre el DT y el goleador histórico , que terminó con el retiro del Pistolero del combinado.

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Todo ello impactó en la interna de la selección, en medio de la crisis futbolística que el equipo de Bielsa vivió entre julio 2024 y junio 2025, cuando ganó un solo partido en 12 disputados.

En su presentación en el Estadio Centenario, en mayo 2023, Bielsa habló de la importancia de los históricos de la selección en la primera conferencia de prensa, dijo que debía cuidarlos.

La realidad: a Edinson Cavani nunca lo tuvo en cuenta; con Luis Suárez terminaron muy mal; Martín Cáceres ya no tuvo nivel de selección, y Diego Godín se retiró.

El quinto histórico, de los que ingresaba en la lista sagrada de la celeste, Muslera, nunca había tenido oportunidades hasta esta ventana de marzo.

El golero de Estudiantes, que es figura en el fútbol argentino, recibe otra oportunidad con la celeste.

Con 133 partidos, es el cuarto futbolista de la selección con más encuentros disputados en la historia y podrá jugar su quinto Mundial, un registro inédito para el fútbol uruguayo. Hasta el momento solo había con cuatro: Pedro Rocha, Muslera, Luis Suárez, Cavani, Godín y Martín Cáceres.

Lucas Torreira es el otro de los más antiguos futbolistas de la selección, que jugó el Mundial 2018 y surgió en la era Tabárez, que estuvo en una doble fecha de Eliminatorias y nunca más regreso.

Se rompió el triunviarto en el arco

Lo que está claro es que la llegada de Muslera es para jugar el Mundial.

Un entrenador no convoca a un futbolista de la trayectoria del arquero de Estudiantes, con cuatro mundiales encima, para llevarlo a dos partidos de preparación en la última instancia previo al Mundial y dejarlo fuera de la lista definitiva.

Ese escenario genera algo natural: Santiago Mele o Franco Israel, uno de los dos, se quedará sin Mundial.

En orden de prioridades para quedar fuera, por el lugar que le dio el entrenador: Israel y Mele.

Los dos vienen acompañando el proceso de Bielsa desde el inicio, y esta decisión del DT, normal en el fútbol, deja a uno en la puerta de salida.

Aunque se trate de una situación propia de las decisiones del fútbol, no deja de romper el triunvirato en el arco celeste que parecía cerrado con Sergio Rochet, Mele e Israel, y que ahora tiene en el golero de Estudiantes un candidato a pelearle la titularidad a Rochet y quedarse con un cupo de la lista final del Mundial.

Una necesidad para calmar la vida interna

Finalmente, la llegada de Muslera se transforma en una necesidad para Bielsa.

Después de la crisis de noviembre, el entrenador quedó parado en un lugar incómodo.

Tuvo que explicar situaciónes de la vida cotidiana de la selección que hasta ese momento había mantenido en reserva. Hizo una profunda autocrítica y asumió algunas de sus limitaciones.

Aquel suceso derivó en una profunda ronda de reuniones entre el presidente Ignacio Alonso y el entrenador. Largas charlas en Estados Unidos, después de perder 5-0. Y dos instancias en el Complejo de la AUF con todos los integrantes del comité ejecutivo.

En ese momento, Bielsa debía dar una señal.

En la reserva de marzo dio dos señales: el regreso de Agustín Canobbio, quien estaba en penitencia después de lo ocurrido en la Copa América 2024, y de Muslera.

El retorno de Muslera le brinda a este plantel una voz de mando y de experiencia para abordar estos días en los que el presidente de la AUF le encomendó a Bielsa la tarea de reconstruir el mejor entorno en el plantel para afrontar el Mundial fortalecidos.

El rol de Muslera en todo eso será clave.

No se transformará en el nexto que en diciembre Bielsa le propuso al ejecutivo para conseguir una figura histórica que articulara entre el entrenador y los futbolistas (el excapitán Diego Godín rechazó la propuesta), pero el arquero de Estudiantes será una referencia de peso en una vida cotidiana de la selección que necesita encontrar paz.