Fernando Muslera volvió a la selección uruguaya: los jugadores que esperaron más tiempo para volver a vestir la celeste en el Siglo XXI

Fernando Muslera volvió a la selección uruguaya , luego de dejar de asistir al combinado tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 . Casi cuatro años después, con un pase de Galatasaray a Estudiantes y la llegada de Marcelo Bielsa a la celeste en el medio, el arquero de 38 años quiere estar en la lista para el Mundial 2026.

Se trata del retorno de un jugador histórico de la selección: es el cuarto futbolista con más partidos de la historia en la celeste, con 133 , entre los que registra encuentros de tres mundiales y cinco copas América , una de ellas la ganada en 2011.

Muslera llegó a Qatar como suplente de Rochet , y su último partido con la selección fue cinco meses antes , el 11 de junio de 2022.

Ese día Uruguay venció 5-0 en un amistoso a Panamá , en el último partido jugado en tierras uruguayas antes del Mundial, y Muslera jugó 30 minutos : entró para el segundo tiempo reemplazando a Sergio Rochet , y salió a los 75 para darle el lugar a Sebastián Sosa , en su primer y único partido como arquero celeste.

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Así fue el regreso de Fernando Muslera al Complejo de la AUF, a casi cuatro años de su último partido con la selección uruguaya

stuani-jpg..webp Cambio de Muslera por Sosa en su último partido con Uruguay Leonardo Carreño

Aunque se prevé que Bielsa lleve a Muslera como tercer arquero para la doble fecha de amistosos contra Inglaterra y Argelia, si el arquero tiene minutos habrán pasado 3 años, 9 meses y 16 días desde su último encuentro hasta esa fecha (si se considera el partido con Inglaterra, el 27 de marzo).

Este sería uno de los periodos más largos que debió esperar un jugador para volver a disputar un partido con la celeste dentro del Siglo XXI, considerando a aquellos futbolistas que jugaron al menos un partido oficial (no amistoso) en el equipo.

Los jugadores que más tiempo esperaron para volver a vestir la camiseta de la selección uruguaya en este siglo

Según datos de la AUF, hay solo cinco jugadores en este siglo que, con un partido oficial en su historial, esperaron más tiempo para volver a vestirse de celeste que el que sigue aguardando Muslera, y que puede terminar el próximo 27 de marzo.

El jugador que más tiempo aguantó fue Sebastián Eguren. El mediocampista, hoy mánager de Nacional, estuvo 5 años, 1 mes y 23 días sin vestir la camiseta uruguaya. El 23 de marzo de 2002 jugó en un amistoso contra Japón que terminó 2-2, y recién volvió el 25 de mayo de 2008 en otro amistoso, esta vez contra Turquía, que la celeste ganó 3-2.

stuani-jpg..webp Sebastián Eguren celebrando uno de sus goles para la selección uruguaya EFE

En segundo lugar está Bruno Silva. El también centrocampista tuvo minutos en un amistoso en el que Uruguay venció 5-2 a Irak el 15 de agosto de 2003, y se puso nuevamente la celeste el 28 de agosto de 2008, unos 4 años, 9 meses y 13 días después, en un empate 2-2 contra Noruega.

Los dos jugadores que les siguen comparten, de casualidad y en espacios temporales totalmente distintos, la misma cantidad de tiempo de espera: 4 años y 4 días. El primero es Nicolás Olivera, que desde un amistoso contra Singapur disputado el 21 de mayo de 2002 (victoria 2-1) hasta otro con Serbia y Montenegro jugado el 25 de mayo de 2006 (empate 1-1) no jugó en la selección.

El otro es Guillermo Varela, que desde la victoria por 1-0 contra Arabia Saudita por la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 hasta un empate 0-0 con Estados Unidos jugado 5 de junio de 2022, en la previa de Qatar, tampoco representó al país. Varela disputó esos dos mundiales sin jugar un minuto de Eliminatorias Sudamericanas.

El quinto jugador es Martín Silva, el golero que más tiempo esperó hasta el momento entre una representación de Uruguay y la siguiente. Entre su debut en un amistoso contra Argelia disputado el 12 de agosto de 2009 (victoria 1-0) y la goleada 8-0 contra Tahití en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2013 del 23 de junio de ese año, Silva esperó 3 años, 10 meses, y 1 día.

Los otros jugadores que esperaron más de tres años para volver a jugar con Uruguay

Hay otros siete futbolistas que aguardaron más de tres años para volver a jugar con la selección uruguaya. Estos son:

Alejandro Silva : 3 años, 7 meses, y 21 días. Ecuador 1-0 Uruguay (11/10/2013, Eliminatorias) - Irlanda 3-1 Uruguay (04/06/2017, amistoso)

: 3 años, 7 meses, y 21 días. Ecuador 1-0 Uruguay (11/10/2013, Eliminatorias) - Irlanda 3-1 Uruguay (04/06/2017, amistoso) Mauricio Victorino : 3 años, 5 meses, y 9 días. Bolivia 4-1 Uruguay (16/10/2012, Eliminatorias) - Brasil 2-2 Uruguay (25/3/2016, Eliminatorias)

Diego López: 3 años, 3 meses, y 24 días. Uruguay 1-0 Bolivia (29/03/2000, Eliminatorias) - Argentina 2-2 Uruguay (16/07/2003, amistoso).

Gonzalo Vargas : 3 años, 3 meses y 10 días. Venezuela 1-0 Uruguay (20/11/2002, amistoso) - Inglaterra 2-1 Uruguay (01/03/2006, amistoso).

Jonathan Rodríguez : 3 años, 1 mes, y 8 días. Costa Rica 1-0 Uruguay (08/09/2015, amistoso) - Japón 4-3 Uruguay (16/10/2018, amistoso).

Sergio Martínez : 3 años y 27 días. Inglaterra 2-1 Uruguay (01/03/2006, amistoso) - Uruguay 2-0 Paraguay (28/03/2009, Eliminatorias).

Camilo Mayada: 3 años y 8 días. Bolivia 0-2 Uruguay (08/10/2015, Eliminatorias) - Japón 4-3 Uruguay (16/10/2018, amistoso).

Mauricio Victorino está "en duda" para el partido de Uruguay ante Irlanda Mauricio Victorino, uno de los jugadores que más tiempo espero para volver a jugar con Uruguay

Los que dejaron de jugar en el Siglo XX y volvieron años después en el Siglo XXI

Dos jugadores tardaron varios años en volver a la celeste y en el medio se dio el cambio de siglo.

El jugador que más tiempo esperó, considerando este avatar, es Javier Delgado: 6 años, 11 meses y 17 días. El exfutbolista de Danubio y Nacional tuvo su última participación en el Siglo XX en la Copa América 1997, en la derrota 1-0 contra el local Bolivia que data del 18 de junio de ese año. Volvió a vestir la celeste recién el 6 de junio de 2004, en la histórica derrota por 5-0 contra Colombia en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006.

El otro caso es el de Antonio Pacheco. De un amistoso contra Paraguay disputado el 17 de noviembre de 1999 (derrota 1-0) hasta la caída por 3-1 de local contra Perú del 1° de junio de 2004, también rumbo a Alemania, Tony esperó 4 años, 6 meses, y 13 días para jugar nuevamente con Uruguay.