Agustín Canobbio sigue en racha después de su reserva a la selección uruguaya: mirá su nuevo gol en la derrota del Fluminense contra Vasco da Gama

Agustín Canobbio volvió a anotar un gol en la derrota por 3-2 del Fluminense contra el Vasco da Gama , uno de los clásicos de Río de Janeiro , días antes de la convocatoria de la selección uruguaya a los amistosos contra Inglaterra y Argelia.

El uruguayo se sumó al marcador al minuto de juego en el Maracaná . Hugo Moura perdió una pelota en el medio de la cancha y recuperó Luciano Acosta , que ingresó al área por banda derecha y dio un pase al medio que encontró a Canobbio, que controló y remató cruzado para poner el 1-0.

Es el tercer gol en tres fechas consecutivas del Brasileirao para Canobbio, que venía de anotar ante el Remo y el Athletico Paranaense. Lleva cuatro goles en 13 partidos jugados este 2026.

Su buen momento llega en medio de su primera reserva a la selección uruguaya tras sus declaraciones en contra de Marcelo Bielsa después de la Copa América 2024. "Esto confirma que una convocatoria no depende de una situación puntual" , dijo sobre su regreso el director de Selecciones Nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano .

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Fluminense, que tuvo al colombiano Julián Millán en el banco otra vez sin minutos, estiró la cuenta a los 54 minutos con un golazo de Hércules, que metió un disparo de larga distancia al ángulo tras una buena jugada colectiva del equipo.

Vasco da Gama, que tuvo el ingreso de José Luis Rodríguez en el entretiempo, comenzó su remontada cinco minutos después con el descuento de Nuno Moreira, que recogió un despeje de un córner y metió una potente volea contra el palo derecho del golero Fabio.

El encargado del empate fue Claudio Spinelli, ex Defensor Sporting. A los 88 minutos Cuiabano envió un centro desde la banda izquierda y el argentino apareció en medio del área con un cabezazo que decretó el 2-2.

A los 95, Cuiabano sacó un córner en corto para Johan Rojas, que envió un centro y encontró a Thiago Mendes, que dio vuelta el partido para el Vasco e hizo explotar el Maracaná.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geglobo/status/2034494043434963099?s=20&partner=&hide_thread=false A torcida vascaína foi à loucura no Maracanã após o gol de Thiago Mendes nos acréscimos. O Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2, com três gols no segundo tempo.#futebol #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/VvrWvqHj1c — ge (@geglobo) March 19, 2026

Fluminense está cuarto en el Brasileirao con 13 puntos, a tres puntos de los punteros Palmeiras y San Pablo. Vasco, en tanto, alcanzó los 8 puntos con esta victoria y comparte la octava ubicación con otros cuatro equipos.