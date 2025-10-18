Carneiro, Otero y Villalba: los jugadores que volvieron al once de Nacional y le generaron un desafío a Peirano para el equipo que definirá el año

Nacional le ganó a Miramar Misiones por 3-1 este sábado por la noche en el Gran Parque Central, en un partido en el que el tricolor tuvo en su once titular a jugadores que habían perdido consideración en los planteamientos del DT Pablo Peirano , como Rómulo Otero y Lucas Villalba , y también contó con la primera titularidad por liga de 2025 de Gonzalo Carneiro , casi cuatro meses después de volver de la rotura de ligamentos cruzados que lo tuvo fuera de las canchas casi un año.

El entrenador tricolor le dio la oportunidad a los tres futbolistas tras la expulsión de Nicolás Lodeiro ante Danubio, y debido a la complicada situación de Nicolás López , que entró desde el banco pero sigue en la recuperación de su lesión en el tobillo.

Algo similar hizo con Christian Oliva , lesionado desde fines de setiembre, pero con otra intención: el volante llegó al banco de pantalón, y con la intención de hacerse sacar la quinta tarjeta amarilla y limpiar el registro para la definición del campeonato, algo que logró al minuto 60 protestándole al asistente Marcos Rosamen.

Carneiro y Otero fueron dos de los protagonistas de la noche. El primero consiguiendo el penal del primer gol de Maximiliano Gómez , y el segundo con un golazo y una participación activa en el medio de la cancha. Villalba, en tanto, dejó buenas sensaciones en varias llegadas por derecha.

Carneiro luchador, Otero y un "desahogo" y los destellos de Villalba

Con los cambios en el once, Boggio volvió a la zona central del medio para acompañar a Lucas Rodríguez, que llegó al partido tras las dudas de la mitad de la semana por el golpe que sufrió contra Danubio.

Villalba se ubicó por derecha y Otero por izquierda, centralizándose de forma constante para colaborar con el doble cinco y permitir la subida de Diego Romero. En la zona de ataque Gómez y Carneiro formaron el doble nueve, una dupla que había tenido pocos minutos repartidos en algunos partidos del año.

Nacional tuvo un arranque con dudas. En los primeros minutos tuvo dificultades para generar juego en zona ofensiva, y Miramar casi lo sorprende al minuto 5, pero Pablo López erró un gol solo en el área chica tras un rebote en un córner.

Tras ese gol errado Nacional se acomodó. Boggio, Rodríguez y Otero comenzaron a asociarse en el medio, apoyándose en un Gómez y un Carneiro que hacían el trabajo sucio. El segundo peleó con los defensas y pivoteó en varias oportunidades para sus compañeros, y cometió varias faltas en intentos de recuperación, así como en algunas pelotas que le quedaron largas.

20250928 Gonzalo Carneiro Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (24) Gonzalo Carneiro Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Tras un comienzo impreciso, Carneiro fue determinante en el primer gol tricolor. Sobre el minuto 20, Julián Millán tiró de lejos y el golero cebrita Juan Moreno dejó un rebote corto en el medio del área. Carneiro fue a buscar el rebote y recibió un golpe en la zona de la ingle. Mientras recibía la atención médica en el área chica, el árbitro Javier Burgos fue a revisarla al VAR y cobró el penal, que convirtió Gómez con un fuerte remate.

Minutos después llegó el segundo penal. Gómez, que tuvo un partido con pocas chances en juego, fue agarrado por Mauricio Gómez en medio de un córner y Burgos, que estaba de frente, señaló el punto penal. Pablo Peirano, que pasó gran parte del partido en el banco, pidió un agarrón segundos antes de que se cobrara la falta, con el mismo gesto con el que luego Burgos justificó su decisión.

Con un remate similar al primero, Gómez puso el 2-0, gol con el que empató a Abel Hernández como máximo goleador del Clausura, con nueve tantos, y volvió a mostrarse como una de las figuras del tricolor.

Minutos después llegó el momento de Otero. El delantero venezolano fue participativo durante todo el partido, se asoció en varias ocasiones con Boggio e incluso recuperó varias pelotas en zona alta. A los 40 minutos, recibió el rebote de un córner cerca del vértice del área y lanzó un potente zurdazo que entró al arco tras picar y tocar el palo derecho del arco defendido por Moreno.

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero 2

Su festejo, admitió tras el partido, fue un desahogo. Corrió desde el vértice izquierdo del área hasta el córner derecho gritando de forma desenfrenada, y se abrazó con los jugadores de campo y del banco tricolor. Luego se arrodilló, agradeció al cielo y dedicó un corazón a la zona de la Delgado donde estaba su esposa y sus dos hijos, con los que luego se retiró del Parque.

“Había pasado semanas tristes”, dijo el venezolano a los medios tras el final del partido, con uno de sus hijos en brazos. Otero resaltó la “alegría” de sus compañeros tras el gol, y dijo que “todos” le habían dicho que hoy iba a hacer un gol, y admitió que conversó con el ayudante técnico de Peirano, Javier Tetes “para decirle que estaba ahí, y que no iba a bajar los brazos”.

Villalba también cerró un partido correcto. Dejó destellos de aquel extremo derecho que volvió locas a las defensas del fútbol local y la Libertadores en la primera etapa del año, con un buen centro a Luciano Boggio al comienzo del partido y un caño de rabona cerca del final de la primera mitad.

Tanto él como Carneiro salieron a los 25 minutos de un segundo tiempo en el que ninguno de los dos equipos generó demasiadas oportunidades. Uno de los que ingresó fue Nicolás López, que sigue recuperándose del esguince de tobillo que sufrió en el primer tiempo del partido contra Cerro Largo, disputado hace dos semanas.

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Pablo Peirano y Lucas Villalba Pablo Peirano y Lucas Villalba

El otro que entró fue Exequiel Mereles, otro de los retornos del sábado: el extremo no tenía minutos desde la fecha 7 del Torneo Clausura, cuando ingresó al final del partido con Plaza Colonia.

Siete minutos después Otero salió junto a Boggio, dos de las figuras del encuentro, y el quinto cambio fue el de Christian Ebere en lugar de Maxi Gómez, que salió sentido luego de la falta que le cometió Fabricio Tirado, que le valió la roja directa al futbolista cebrita.Un minuto después de esa variante llegó el descuento de Miramar: Luis Mejía rechazó al medio un disparo de Ignacio Yépez y Mauricio Gómez se anticipó a los defensores para poner el 3-1 de rebote.

Tras el cierre del encuentro, Peirano destacó el partido de los tres jugadores que volvieron al once de Nacional, y reconoció que “sí” puso a Oliva en el banco de relevos para que se hiciera amonestar.

Consultado sobre la vuelta de Villalba, el entrenador dijo en la conferencia de prensa que “no es fácil en el mundo de Nacional la adaptación y mantenerse en rendimientos altos”. Dijo que buscó “unir el ataque” con Otero, y se sorprendió cuando le dijeron que Carneiro no podrá jugar con Wanderers tras recibir la quinta amarilla.

Con lesiones que aparecen y terminan, y con algunas suspensiones en el medio, este sábado tres jugadores que no estaban en la primera línea tricolor le generaron un problema positivo a Peirano. “Trabajaron muy bien todos, en silencio. Eso me desafía a tomar mejores decisiones cuando el nivel es más alto. Acá todos se quieren meter en el equipo y eso levanta mucho el nivel”, admitió.