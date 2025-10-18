Dólar
NACIONAL VS MIRAMAR

Christian Oliva entró al banco de Nacional para que le sacaran la quinta amarilla contra Miramar Misiones y lo consiguió

El jugador tricolor está en la recta final de la recuperación del desgarro que sufrió a fines de setiembre

18 de octubre 2025 - 20:11hs
Christian Oliva. (Archivo)

Christian Oliva. (Archivo)

Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

El mediocampista Christian Oliva ingresó al banco de suplentes de Nacional para enfrentar a Miramar Misiones con una misión clara: recibir la quinta tarjeta amarilla.

El jugador tricolor está en la recta final de la recuperación del desgarro que sufrió tras el partido con Juventud de Las Piedras, disputado el 28 de setiembre.

Este sábado volvió a los convocados de Nacional, pero desde antes del partido se presumía que el volante entró al banco para buscar la quinta amarilla, con el objetivo de limpiar su registro de cara a la definición del Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya.

En los minutos previos al encuentro, Oliva fue el único que llegó al banco del Gran Parque Central con un pantalón, mientras sus compañeros entraron con los shorts de juego.

El volante nunca salió a calentar junto a otros suplentes. Solo se paró al minuto 60, para protestar una posible falta contra Gonzalo Carneiro que no cobró el árbitro Javier Burgos. Oliva se paró al lado del asistente Marcos Rosamén y protestó la jugada durante algunos segundos.

Antes de reanudar el juego, el línea llamó a Burgos y le pidió que amoneste al mediocampista. El juez central accedió, y Oliva cumplió su cometido.

Con la quinta amarilla, Oliva no podrá jugar contra Wanderers por la fecha 13 del Torneo Clausura, y volverá a la consideración del DT Pablo Peirano en el encuentro ante Cerro por la fecha 14.

