El tenso cruce entre Gustavo Matosas y un jugador en Boston River vs Danubio: "Coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores"

La discusión comenzó luego de que Matosas defendiera a un debutante que empujó a un jugador de Boston River tras recibir una falta

18 de octubre 2025 - 15:12hs
Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio

Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio

La fecha 12 del Torneo Clausura empezó con el empate 0-0 entre Boston River y Danubio, en un partido que tuvo como principal destaque un cruce entre el técnico danubiano, Gustavo Matosas, y el capitán del sastre, Martín González, que quedó grabado en la transmisión televisiva.

Todo se originó a los 72 minutos del encuentro, disputado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. El jugador de Boston Agustín Amado le cometió una falta a Emiliano Figueroa, un juvenil de Danubio de 18 años que debutó en primera este viernes. El joven empujó a Amado para agarrar la pelota y reanudar el juego, lo que generó una discusión entre algunos futbolistas de ambos equipos.

El cruce generó la respuesta de Matosas, que salió a defender al debutante. "¿Qué le hablás a Emiliano?", gritó en primer lugar. "Tiene 17 años bo, ¿qué querés? Es un pibe, ¿qué te pasa?", continuó.

Tras ello, el técnico danubiano también respondió algunos gritos de la parcialidad de Boston River, lo que le valió la amonestación por parte del árbitro Hernán Heras.

Leodán González 
DANUBIO

¿Danubio molesto con el arbitraje de Leodán González? Camilo Mayada y Gustavo Matosas dieron claras respuestas

 Matías Arezo
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Wanderers: día, hora, cancha y precio de las entradas para la fecha 12 del Torneo Clausura

A los 76 minutos el partido se detuvo para que el cuerpo médico de Danubio atendiera a Santiago Romero. En ese momento Martín González se acercó al banco de Danubio y comenzó a discutir con Matosas. "Hace hijos ya. ¿Qué me decís que tiene 17 años? ¿De qué pibe me hablás?", le preguntó el defensor sastre, que luego de que Matosas le respondiera le dijo "lo que quieras y cuando vos quieras".

"Tranquilo, metete en el partido", contestó Matosas, pero González le espetó: "Callate coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores". Aunque González quedó mirando de reojo al técnico danubiano, la discusión terminó allí y no pasó a mayores.

El cruce quedó grabado en la transmisión de Tenfield, y el recorte fue difundido en varias cuentas de distintas redes sociales.

