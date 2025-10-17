La opción ofensiva que maneja Diego Aguirre en Peñarol para sustituir a Leonardo Fernández, suspendido, ante Wanderers por el Torneo Clausura

Peñarol volvió a entrenar en la mañana de este viernes en Los Aromos pensando en el más que importante encuentro del domingo a la hora 18 contra Wanderers por la fecha 12 del Torneo Clausura que lidera, y en el que quiere volver a sumar de a tres puntos tras haber igualado en Durazno 2-2 ante Miramar Misiones el sábado pasado. En ese contexto, y con Leonardo Fernández suspendido, según informó una fuente a Referí, el técnico probó en ofensiva con el doble 9 con Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Cabe recordar que Diego Aguirre quedó muy preocupado tras la igualdad ante los cebritas que están muy cerca del descenso.

Más allá de haber clasificado el pasado miércoles a la final de la Copa AUF Uruguay, pretende mejorar el rendimiento de un equipo que no consigue jugar bien los primeros tiempos.

El partido de este domingo entre Peñarol vs Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo no será sencillo para ninguno. Es que los bohemios también se juegan mucho, debido a que están complicados en el descenso.

Como informó Referí, Leonardo Fernández recibió su quinta tarjeta amarilla ante Miramar Misiones y en ese sentido, no podrá estar en este compromiso.

Al no estar un hombre fundamental, más allá de que su rendimiento ha bajado muchísimo, según informó una fuente a Referí, Diego Aguirre probó el regreso del doble 9 con Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Según esta misma fuente, Ignacio Sosa será probado este sábado, ya que sigue con dolor tras un golpe que recibió ante Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay, y está en duda para enfrentar a Wanderers.