La preocupación en Peñarol pasa por la quinta amarilla que deja a Leonardo Fernández sin jugar ante Wanderers, y la dura lesión de Héctor Villalba

Peñarol apenas pudo empatar con Miramar Misiones 2-2 este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura, un rival que lucha por no descender, por lo que el carbonero dejó 2 puntos trascendentes en la lucha por el certamen y sobre todo, la Tabla Anual.
El técnico Diego Aguirre no ocultó nada y sostuvo que se perdieron 2 puntos y habló de la bronca de haber empatado, pese a que se perdía 2-0 al término del primer tiempo.
Las preocupaciones en Peñarol
El partido fue preocupante desde todo punto de vista para Peñarol.
No solo el resultado fue negativo por los 2 puntos que se dejaron por el camino ante un rival que pelea por no descender.
Además, Leonardo Fernández vio su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para jugar el domingo que viene frente a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Y el otro punto difícil para los carboneros, fue la dura lesión que sufrió Héctor "Tito" Villalba.
El futbolista argentino ingresó de entrada para jugar el segundo tiempo, y a los pocos minutos debió dejar la cancha.
Se dobló de manera muy fea su rodilla izquierda y cuando salió, casi se desvanece, porque sufrió una especie de desmayo por un bajón de presión.
Diego Aguirre dijo que tiene un esguince, aunque habrá que esperar y que no sea nada peor.
Cabe recordar que hace un mes y poco se rompió los ligamentos cruzados Javier Cabrera y hace poco más de una semana, David Terans se rompió parte del tendón de Aquiles y los dos tienen para un buen tiempo de recuperación.