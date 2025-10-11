Dólar
La preocupación en Peñarol pasa por la quinta amarilla que deja a Leonardo Fernández sin jugar ante Wanderers, y la dura lesión de Héctor Villalba

Un partido que dejó muchas preguntas en los carboneros más allá de la igualdad contra Miramar Misiones que busca no descender

11 de octubre 2025 - 20:57hs
Leonardo Fernández celebra su gol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol apenas pudo empatar con Miramar Misiones 2-2 este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura, un rival que lucha por no descender, por lo que el carbonero dejó 2 puntos trascendentes en la lucha por el certamen y sobre todo, la Tabla Anual.

Las preocupaciones en Peñarol

El partido fue preocupante desde todo punto de vista para Peñarol.

No solo el resultado fue negativo por los 2 puntos que se dejaron por el camino ante un rival que pelea por no descender.

Además, Leonardo Fernández vio su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para jugar el domingo que viene frente a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Y el otro punto difícil para los carboneros, fue la dura lesión que sufrió Héctor "Tito" Villalba.

El futbolista argentino ingresó de entrada para jugar el segundo tiempo, y a los pocos minutos debió dejar la cancha.

Se dobló de manera muy fea su rodilla izquierda y cuando salió, casi se desvanece, porque sufrió una especie de desmayo por un bajón de presión.

Diego Aguirre dijo que tiene un esguince, aunque habrá que esperar y que no sea nada peor.

Cabe recordar que hace un mes y poco se rompió los ligamentos cruzados Javier Cabrera y hace poco más de una semana, David Terans se rompió parte del tendón de Aquiles y los dos tienen para un buen tiempo de recuperación.

