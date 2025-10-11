La preocupación en Peñarol pasa por la quinta amarilla que deja a Leonardo Fernández sin jugar ante Wanderers, y la dura lesión de Héctor Villalba

Peñarol apenas pudo empatar con Miramar Misiones 2-2 este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura, un rival que lucha por no descender, por lo que el carbonero dejó 2 puntos trascendentes en la lucha por el certamen y sobre todo, la Tabla Anual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El técnico Diego Aguirre no ocultó nada y sostuvo que se perdieron 2 puntos y habló de la bronca de haber empatado, pese a que se perdía 2-0 al término del primer tiempo.

El partido fue preocupante desde todo punto de vista para Peñarol.

CLAUSURA Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

CLAUSURA Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

No solo el resultado fue negativo por los 2 puntos que se dejaron por el camino ante un rival que pelea por no descender.

Además, Leonardo Fernández vio su quinta tarjeta amarilla y quedó automáticamente suspendido para jugar el domingo que viene frente a Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Y el otro punto difícil para los carboneros, fue la dura lesión que sufrió Héctor "Tito" Villalba.

El futbolista argentino ingresó de entrada para jugar el segundo tiempo, y a los pocos minutos debió dejar la cancha.

Se dobló de manera muy fea su rodilla izquierda y cuando salió, casi se desvanece, porque sufrió una especie de desmayo por un bajón de presión.

Diego Aguirre dijo que tiene un esguince, aunque habrá que esperar y que no sea nada peor.

Cabe recordar que hace un mes y poco se rompió los ligamentos cruzados Javier Cabrera y hace poco más de una semana, David Terans se rompió parte del tendón de Aquiles y los dos tienen para un buen tiempo de recuperación.