Diego Aguirre no ocultó nada: "Tengo mucha bronca, dejamos 2 puntos importantes en un momento crucial del torneo, y es un empate que nos duele"

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol dejó 2 puntos muy importantes por el camino luego de igualar 2-2 contra Miramar Misiones que lucha para no descender, en un partido que se jugó en Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los carboneros perdieron 2-0 el primer tiempo en las únicas dos llegadas del rival.

Pero el ingreso de Matías Arezo para el complemento, una vez más, fue determinante para la igualdad.

Y no siguió de largo por la notable actuación de Juan Moreno, el arquero de Miramar Misiones.

CLAUSURA Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

CLAUSURA Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

Lo que dijo Diego Aguirre

Diego Aguirre habló luego del partido en conferencia de prensa y fue muy honesto.

"Dejamos 2 puntos importantes y tengo mucha bronca. Recibimos el primer gol y no aprovechamos las chances que tuvimos. El equipo se entregó, generó, pero no pudimos darlo vuelta. Queda mucho por jugar", dijo el técnico de Peñarol.

"¿Si merecimos ganar? No importa. Tal vez sí, pero lo que vale es el resultado y es un empate que nos duele porque estamos llegando a la definición y no ganamos", añadió.

El técnico mirasol sostuvo que "casi no nos patearon al arco e íbamos 2-0 perdiendo y eso fue inesperado. Después tuvimos muchas chances y no logramos anotarlas".

"No encontramos los goles que merecimos hacer, pero el fútbol es así", insistió.

Aguirre indicó que "como el resultado no fue bueno, tal vez parece como que no tuvimos buenos momentos y creo que sí, que generamos mucho y no concretamos. Pero te quedás con el resultado amargo que empaña".

El técnico sostuvo que "Tito (Villalba) tuvo algo en el tobillo, debe ser un esguince".

"Tenemos que concentrarnos en ganar el Clausura y prepararnos para todas las finales que haya", agregó.

Aguirre aclaró: "No entramos relajados. Vi al equipo proponiendo, jugando, y al recibir los goles caímos en nerviosismos y perdida de pelota y no tuvimos la calma para aprovechar situaciones".