Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

La igualdad de Peñarol ante Miramar Misiones sacudió la tabla de posiciones del Torneo Clausura y disparó la Tabla Anual

11 de octubre 2025 - 20:06hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

FOTO: Kelen Arambillet/FocoUy

Peñarol empató 2-2 este sábado ante Miramar Misiones por la undécima fecha del Torneo Clausura en un partido que se disputó en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Por tercera vez consecutiva, como ya había pasado contra Cerro Largo y Danubio en las fechas anteriores, el equipo de Diego Aguirre jugó mal el primer tiempo.

Recibió dos goles al inicio y al término de esa primera mitad. El primero, por un resbalón de Javier Méndez que fue bien aprovechado por Pablo López, quien desbordó por izquierda y dejó solo a Dennis Olivera para el 1-0.

El segundo llegó por un error de Pedro Milans, quien levantó las manos tras un centro y el balón le golpeó en una de ellas. Hernán Heras, el árbitro del partido, no pitó penal, pero Antonio García desde el VAR le avisó y entonces, luego de verlo sí lo pitó y Esteban Da Silva, a los 44', puso el 2-0.

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Las posiciones de todas las tablas

Si bien Peñarol tuvo preponderancia sobre la pelota tras el 1-0, solo mostró 15 minutos de buena producción en el área contraria, pero el arquero Juan Moreno se mostró muy firme.

De allí en adelante, sobró todo el primer tiempo para los carboneros.

De entrada en el segundo tiempo, Diego Aguirre realizó tres variantes. Entraron Lucas Hernández, Matías Arezo y Héctor Villalba. Arezo descontó al poco rato, pero Tito Villalba salió lesionado de su rodilla.

El propio Arezo se fue transformando en figura, al igual que el arquero cebrita, Juan Moreno. Pero el primero, volvió a convertir un golazo, tras un pase de Leonardo Fernández para Stiven Muhlethaler y el centro atrás de este.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Embed
Temas:

Peñarol Miramar Misiones Diego Aguirre Torneo Clausura tabla de posiciones Tabla Anual

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Parodi y Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Peñarol le ganaba 17-13 a Nacional cuando por problemas del reloj del Polideportivo del Gran Parque Central, su clásico en básquetbol fue suspendido

Matías Arezo de Peñarol celebra su gol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Miramar Misiones 2-2 Peñarol: un empate con sabor a derrota para el equipo de Diego Aguirre, pese a que igualó tras ir perdiendo 2-0 por el Torneo Clausura

Nacional 
CLÁSICO SUSPENDIDO

El llamativo posteo de la cuenta de X de básquetbol de Nacional tras el clásico suspendido con Peñarol y que poco después borraron

Maximiliano Silvera 
PEÑAROL

Miramar Misiones vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la undécima fecha del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos