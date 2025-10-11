Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Peñarol empató 2-2 este sábado ante Miramar Misiones por la undécima fecha del Torneo Clausura en un partido que se disputó en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Por tercera vez consecutiva, como ya había pasado contra Cerro Largo y Danubio en las fechas anteriores, el equipo de Diego Aguirre jugó mal el primer tiempo.

Recibió dos goles al inicio y al término de esa primera mitad. El primero, por un resbalón de Javier Méndez que fue bien aprovechado por Pablo López, quien desbordó por izquierda y dejó solo a Dennis Olivera para el 1-0.

El segundo llegó por un error de Pedro Milans, quien levantó las manos tras un centro y el balón le golpeó en una de ellas. Hernán Heras, el árbitro del partido, no pitó penal, pero Antonio García desde el VAR le avisó y entonces, luego de verlo sí lo pitó y Esteban Da Silva, a los 44', puso el 2-0.

Si bien Peñarol tuvo preponderancia sobre la pelota tras el 1-0, solo mostró 15 minutos de buena producción en el área contraria, pero el arquero Juan Moreno se mostró muy firme.

De allí en adelante, sobró todo el primer tiempo para los carboneros.

De entrada en el segundo tiempo, Diego Aguirre realizó tres variantes. Entraron Lucas Hernández, Matías Arezo y Héctor Villalba. Arezo descontó al poco rato, pero Tito Villalba salió lesionado de su rodilla.

El propio Arezo se fue transformando en figura, al igual que el arquero cebrita, Juan Moreno. Pero el primero, volvió a convertir un golazo, tras un pase de Leonardo Fernández para Stiven Muhlethaler y el centro atrás de este.

