El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Miramar Misiones vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la undécima fecha del Torneo Clausura

Por dónde seguir la visita de Peñarol a Miramar Misiones en Durazno, por la undécima fecha del Torneo Clausura

11 de octubre 2025 - 5:00hs
Maximiliano Silvera&nbsp;

Maximiliano Silvera 

FOTO: @LigaAUF

Peñarol se enfrenta este sábado con Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros buscan los tres puntos para seguir como únicos líderes del certamen y para meterle presión a Nacional en la Tabla Anual. Los tricolores juegan el domingo contra Danubio en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

¿A qué hora juegan Miramar Misiones vs Peñarol?

El partido comenzará a la hora 18.00.

¿Por dónde ver Miramar Misiones vs Peñarol?

El encuentro, que será dirigido por Hernán Heras, se verá por VTV en cable y por Disney+ en streaming.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina, campeón uruguayo del año pasado con Peñarol

Nadia Pereira y Nahuel Herrera
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de alegría de Nahuel Herrera hacia Julio Daguer, juvenil de Peñarol, por su debut en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Temas:

Peñarol Miramar Misiones Torneo Clausura

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Luciano Parodi y Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Peñarol le ganaba 17-13 a Nacional cuando por problemas del reloj del Polideportivo del Gran Parque Central, su clásico en básquetbol fue suspendido

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Marcelo Bielsa con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Ranking: Carlo Ancelotti es el técnico de selecciones mejor pago del mundo; Marcelo Bielsa ocupa un lugar de privilegio

