Peñarol se enfrenta este sábado con Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, en partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros buscan los tres puntos para seguir como únicos líderes del certamen y para meterle presión a Nacional en la Tabla Anual. Los tricolores juegan el domingo contra Danubio en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.
Miramar Misiones vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo, por la undécima fecha del Torneo Clausura
